Харківський університет радіоелектроніки затвердив вартість навчання для вступників
Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки вартуватиме навчання на першому курсі та які спеціальності є найдорожчими?
Ціни за рік навчання на бакалавраті у цьому університеті стартують від 24,9 тис. грн та сягають 42,9 тис. грн. Найдорожчою спеціальністю є економічна аналітика, а до найдешевших відносяться: «Біомедична інженерія», «Видавництво та поліграфія», «Системний аналіз», «Інформаційно-вимірювальні технології», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології».
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
Вартість навчання на першому курсі Харківського національного університету радіоелектроніки у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Економічна аналітика – 42,9 тис. грн
- Прикладна математика – 34,9 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 34,9 тис. грн
- Комп’ютерні науки (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн
- Системний аналіз – 24,9 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн
- Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 34,9 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудуван ня та радіотехніка (усі освітні програми) – 24,9 тис. грн
- Інформаційно-вимірювальні технології (усі освітні програми) – 24,9 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології – 24,9 тис. грн
- Видавництво та поліграфія – 24,9 тис. грн
- Біомедична інженерія – 24,9 тис. грн
Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.