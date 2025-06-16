Головний корпус Харківського університету радіоелектроніки

Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки вартуватиме навчання на першому курсі та які спеціальності є найдорожчими?

Ціни за рік навчання на бакалавраті у цьому університеті стартують від 24,9 тис. грн та сягають 42,9 тис. грн. Найдорожчою спеціальністю є економічна аналітика, а до найдешевших відносяться: «Біомедична інженерія», «Видавництво та поліграфія», «Системний аналіз», «Інформаційно-вимірювальні технології», «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології».

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Харківського національного університету радіоелектроніки у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Економічна аналітика – 42,9 тис. грн

Прикладна математика – 34,9 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 34,9 тис. грн

Комп’ютерні науки (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн

Системний аналіз – 24,9 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн

Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) – 34,9 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 34,9 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудуван ня та радіотехніка (усі освітні програми) – 24,9 тис. грн

Інформаційно-вимірювальні технології (усі освітні програми) – 24,9 тис. грн

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології – 24,9 тис. грн

Видавництво та поліграфія – 24,9 тис. грн

Біомедична інженерія – 24,9 тис. грн

Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.