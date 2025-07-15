Волинський національний університет імені Лесі Українки

Волинський національний університет імені Лесі Українки затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників на бакалаврат та магістратуру медичного чи фармацевтичного спрямування.

Найдорожчими є медичні спеціальності «Стоматологія» та «Медицина» (46 тис. грн за рік навчання), також понад 39 тис. грн вартує рік навчання за спеціальностями «Право», «Економіка», «Фармація», «Графічний дизайн» та ін.

До найдешевших спеціальностей (рік навчання вартує 33,4 тис. грн) можна віднести освітні («Середня освіта: Природничі науки, Математика, Інформатика, Фізика та астрономія, Хімія»), а також «Культурологія та музеєзнавство», «Математика», «Харчові технології», «Хімія», «Екологія» та інші.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Волинського університету імені Лесі Українки у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр, магістр медичного чи фармацевтичного спрямування):

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Природничі науки) – 33,4 тис. грн

Біологія та біохімія – 35,8 тис. грн

Лісове господарство – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 35,8 тис. грн

Географія та регіональні студії – 35,8 тис. грн

Науки про Землю – 35,8 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 35,8 тис. грн

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 38,1 тис. грн

Туризм і рекреація – 38,1 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 38,1 тис. грн

Облік і оподаткування – 38,1 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 38,1 тис. грн

Менеджмент – 38,1 тис. грн

Маркетинг – 38,1 тис. грн

Торгівля – 38,1 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 35,8 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) – 39,4 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька) – 35,8 тис. грн

Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша - французька) – 35,8 тис. грн

Філологія (прикладна лінгвістика) – 39,4 тис. грн

Графічний дизайн – 39,4 тис. грн

Дизайн костюму – 33,4 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація (візуальні мистецтва) – 35,8 тис. грн

Музичне мистецтво – 35,8 тис. грн

Перформативні мистецтва (хореографічне мистецтво) – 35,8 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство – 33,4 тис. грн

Середня освіта (Математика) – 33,4 тис. грн

Середня освіта (Інформатика) – 33,4 тис. грн

Математика – 33,4 тис. грн

Комп'ютерні науки – 35,8 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,4 тис. грн

Фізика та астрономія – 33,4 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 33,4 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 33,4 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 35,8 тис. грн

Історія та археологія – 35,8 тис. грн

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 35,8 тис. грн

Політологія – 35,8 тис. грн

Національна безпека – 38,1 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,4 тис. грн

Дошкільна освіта – 35,8 тис. грн

Початкова освіта – 35,8 тис. грн

Спеціальна освіта (Корекційна психопедагогіка) – 35,8 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 35,8 тис. грн

Психологія – 38,1 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 35,8 тис. грн

Фізична культура і спорт – 35,8 тис. грн

Терапія та реабілітація (Фізична терапія) – 35,8 тис. грн

Терапія та реабілітація (Ерготерапія) – 35,8 тис. грн

Фармація – 39,4 тис. грн

Медицина – 46 тис. грн

Стоматологія – 46 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Польська мова і література) – 35,8 тис. грн

Філологія (Українська мова та література) – 35,8 тис. грн

Філологія (Слов'янські мови та літератури, перша – польська) – 35,8 тис. грн

Журналістика – 38,1 тис. грн

Середня освіта (Хімія) – 33,4 тис. грн

Екологія – 33,4 тис. грн

Хімія – 33,4 тис. грн

Харчові технології – 33,4 тис. грн

Право – 39,4 тис. грн

Правоохоронна діяльність – 35,8 тис. грн

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