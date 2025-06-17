Медичний університет імені Богомольця затвердив вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Національний медичний університет імені О. Богомольця затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки доведеться заплатити вступнику за контракт у 2025 році?
Ціни на навчання в медичному університеті імені Богомольця коливаються від 37,7 тис. грн (33 тис. грн за рік навчання у медичному коледжі) до 89,4 тис. грн. Найдорожчими спеціальностями є «Медицина» (з поглибленим вивченням англійської мови (89,4 тис. грн) та «Стоматологія» (65 тис. грн). Найдешевші спеціальності: «Громадське здоров’я» (37,7 тис. грн) та «Технології медичної діагностики та лікування» (41,5 тис. грн).
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
Вартість навчання на першому курсі Національного медичного університету імені Богомольця у 2025/2026 навчальному році (денна форма):
- Стоматологія – 65 тис. грн
- Медицина – 61,6 тис. грн
- Медицина з поглибленим вивченням англійської мови – 89,4 тис. грн
- Технології медичної діагностики та лікування – 41,5 тис. грн або 45,6 тис. грн залежно від рівня вступу
- Медична психологія – 46,4 тис. грн
- Фармація, промислова фармація – 46,4 тис. грн
- Педіатрія – 61,6 тис. грн
- Громадське здоров'я – 37,7 тис. грн
- Менеджмент – 44,7 тис. грн
- Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) – 33 тис. грн
Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.