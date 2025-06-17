Національний медичний університет імені О. Богомольця

Національний медичний університет імені О. Богомольця затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки доведеться заплатити вступнику за контракт у 2025 році?

Ціни на навчання в медичному університеті імені Богомольця коливаються від 37,7 тис. грн (33 тис. грн за рік навчання у медичному коледжі) до 89,4 тис. грн. Найдорожчими спеціальностями є «Медицина» (з поглибленим вивченням англійської мови (89,4 тис. грн) та «Стоматологія» (65 тис. грн). Найдешевші спеціальності: «Громадське здоров’я» (37,7 тис. грн) та «Технології медичної діагностики та лікування» (41,5 тис. грн).

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Національного медичного університету імені Богомольця у 2025/2026 навчальному році (денна форма):

Стоматологія – 65 тис. грн

Медицина – 61,6 тис. грн

Медицина з поглибленим вивченням англійської мови – 89,4 тис. грн

Технології медичної діагностики та лікування – 41,5 тис. грн або 45,6 тис. грн залежно від рівня вступу

Медична психологія – 46,4 тис. грн

Фармація, промислова фармація – 46,4 тис. грн

Педіатрія – 61,6 тис. грн

Громадське здоров'я – 37,7 тис. грн

Менеджмент – 44,7 тис. грн

Медичний коледж, Стоматологія (фаховий молодший бакалавр) – 33 тис. грн

Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.