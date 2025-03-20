У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу. Ваговий коефіцієнт стосуватиметься усіх учасників НМТ, а регіональний та галузевий коефіцієнти важливі лише для певних категорій вступників. «Освіта.ua» опублікувала детальне пояснення про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії 2025.

Ваговий коефіцієнт

Цей коефіцієнт стосуватиметься усіх вступників та буде відігравати значну роль при розрахунку конкурсного балу. Кожен предмет НМТ має свій ваговий коефіцієнт, і він є різним для різних спеціальностей. До прикладу, якщо ви плануєте навчатись за спеціальністю математика, то результат тестування з математики матиме найбільший коефіцієнт (0,5), для ІТ-спеціальностей – найвищий коефіцієнт буде у фізики, для медичних спеціальностей – біологія, хімія, фізика. Переглянути табличку із коефіцієнтами для кожної спеціальності можна на «Освіта.ua». Для творчих та спортивних спеціальностей найбільш вагомим є творчий конкурс.

Галузевий коефіцієнт

Цей коефіцієнт застосовується лише для вступників, які подаватимуть документи для навчання на спеціальності, які мають особливу підтримку держави. Йдеться, зокрема такі галузі: освітню, природничі науки, математика, статистика, інженерія, сільське, лісове чи рибне господарство, оборона. Повний перелік можна переглянути тут. Галузевий коефіцієнт дорівнюватиме 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2 на спеціальності з особливою підтримкою, та 1,00 – в інших випадках. Тож, щоб ним скористатись, варто присвоювати спеціальності 1 чи 2 пріоритет.

Цей коефіцієнт застосовується шляхом остаточного множення конкурсного балу за іспити на добуток галузевого та регіонального коефіцієнта.

Регіональний коефіцієнт

Тут теж уже просто. Цей коефіцієнт застосовуватимуть до вступників, які хочуть навчатись у певних регіонах України, які не є абсолютно безпечними. Наразі цьогорічний регіональний коефіцієнт ще не затвердили, Мінсовіти планує зробити це у червні 2025 року.

Для прикладу, вступники можуть переглянути регіональні коефіцієнти, які діяли під час вступної кампанії 2024 року:

1,07 – у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях;

1,04 – у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області;

1,00 – в інших регіонах і столиці.

Регіональний коефіцієнт застосовується шляхом остаточного множення конкурсного балу за іспити на показник регіонального коефіцієнта.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що Міносвіти змінило формулу розрахунку конкурсного бала на НМТ 2025.