Зміни розрахунку конкурсного бала стимулюватимуть вступників на інженерні професії обирати фізику та хімію

Міністерство освіти і науки затвердило порядок вступу до закладів вищої освіти. Нововведенням є зміна формули, за якою будуть вираховувати конкурсний бал вступників, зокрема четвертого предмета на вибір, пише «Освіта.ua».

Відповідну оновлену формулу містить Порядок прийому до закладів вищої освіти, який напрацювало МОН. У розрахунку, як і в минулі роки, будуть використовувати рейтингові бали з чотирьох предметів НМТ, кожен з яких помножать на ваговий коефіцієнт цього предмета для конкретної спеціальності.

Водночас у 2025 році ваговий коефіцієнт четвертого предмета у формулі буде обраховуватись за додатковим алгоритмом. Він передбачає використання суми вагового предметного коефіцієнта та максимально можливого коефіцієнта за четвертий предмет, поділеної на 2.

Формула розрахунку бала

Міністерство освіти наголошує, що зміни у формулі дозволять підвищити вагомість профільного четвертого предмета і змусить вступників свідомо підходити до вибору додаткового предмета НМТ.

У МОН сподіваються, що вступники до вишів на інженерні чи технічні спеціальності тепер частіше обиратимуть у якості четвертого предмета хімію і фізику, які найменше вибирали під час минулорічних вступних кампаній.

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Серед інших змін, які цього року МОН затвердило на вступну кампанію 2025, це тести з історії. Вперше за час проведення НМТ тест з історії України складатимуть за весь шкільний курс. Ані кількість завдань, ані час, відведений на них, не збільшиться. НМТ з історії України матиме, як і торік, 20 завдань.

Для творчого конкурсу заклади освіти мають забезпечити відеозапис не менше ніж із двох камер. Його складатимуть вступники на такі спеціальності:

аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво;

дизайн;

декоративне мистецтво та ремесла;

образотворче мистецтво та реставрація;

музичне мистецтво;

перформативні мистецтва;

архітектура та містобудування.

Нагадаємо, 6 березня розпочалася реєстрація на НМТ. Цього року, крім основних документів, треба подати також документи про освіту. Які теми потрібно повторити на НМТ по предметах та де це можна зробити, читайте тут.