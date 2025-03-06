Абітурієнти впродовж місяця мають завантажити потрібні документи

6 березня розпочинається реєстрація на участь в національному мультипредметному тесті. Вступники можуть подати заявку онлайн через спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти до 3 квітня, повідомляє МОН. Цього року серед обов’язкових документів, що треба завантажити, вимагається документ про освіту.

Як зареєструватися на НМТ?

1. Створити персональний кабінет на вебсайті УЦОЯО. Це можна зробити двома способами:

через застосунок «Дія»;

вручну, заповнивши реєстраційну форму.

2. Заповнити реєстраційні дані:

контактну інформацію;

категорію вступника (випускник поточного року чи минулих років);

заклад освіти (для випускників шкіл 2025 року);

вибір предмета на вибір для тестування;

населений пункт в Україні або за кордоном, де вступник планує складати НМТ;

мову складання предметів (за бажанням).

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

3. Завантажити документи

Система автоматично визначить перелік документів, які потрібно завантажити. Обов’язково додається:

документ про освіту:

– довідка з місця навчання, яка підтверджує здобуття повної загальної середньої освіти у 2025 році (для цьогорічних випускників);

– документ про повну загальну середню освіту;

– документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

– документ про здобутий освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

– документ про здобутий ступінь вищої освіти;

– виписка з Реєстру документів про освіту ЄДЕБО, яка підтверджує наявність у ньому одного із зазначених у цьому підпункті документів про освіту (для випускників);

паспорт або ID-картка;

картка платника податків (РНОКПП).

4. Надіслати заявку на обробку

Після внесення всіх даних потрібно підтвердити реєстрацію та надіслати документи на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти.

Виправити помилки, змінити додатковий предмет, місце проходження тесту або мову складання можна до 8 квітня. Подати заяву про скасування реєстрації – до 17 квітня.

Детальніше про реєстрацію на НМТ 2025 можна почитати на сайті УЦОЯО.