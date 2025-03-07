Обравши певні спеціальності, абітурієнти матимуть переваги при вступі

Під час вступної кампанії 2025 року держава надає особливу підтримку 44 спеціальностям в 6 галузях. Це ті професії, яких бракує на ринку праці, у підготовці таких фахівців держава особливо зацікавлена.

Як пише «Освіта.ua», зарахування вступників на спеціальності з особливою підтримкою має певні особливості. Зокрема, при вступі на бакалаврат застосовується галузевий коефіцієнт до конкурсного бала 1,02 для поданих заяв із пріоритетністю 1 та 2.

Також для зарахування на такі спеціальності вступникам на бакалаврат до конкурсного бала може додаватися бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти.

Для спеціальностей, яким надається особлива підтримка, також застосовується кваліфікаційний мінімум державного замовлення – мінімальна кількість вступників, яка може бути рекомендована на відкриту конкурсну пропозицію під час адресного розміщення бюджетних місць для відкриття набору на неї.

Заклади вищої освіти визначають кваліфікаційний мінімум державного замовлення. Якщо його не встановили, він вважається рівним одному місцю.

Також заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Окрім того, вступників, які вступили на контракт на визначені спеціальності і мають конкурсний бал не менше 125, можуть перевести на бюджет у випадку вакантних місць.

Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Шифр галузі Галузь знань Код спеціальності Назва спеціальності A Освіта A2 Дошкільна освіта A3 Початкова освіта A4 Середня освіта (за предметними спеціальностями: A4.04 – A4.10, A4.15 – A4.16) A5 Професійна освіта (за спеціалізаціями) A6 Спеціальна освіта (за спеціалізаціями: A6.02 – A6.05) E Природничі науки математика та статистика E3 Хімія E4 Науки про Землю E5 Фізика та астрономія E6 Прикладна фізика та наноматеріали E7 Математика E8 Статистика G Інженерія, виробництво та будівництво G1 Хімічні технології та інженерія G2 Технології захисту навколишнього середовища G3 Електрична інженерія G4 Енерговиробництво (за спеціалізацією) G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка G6 Інформаційно-вимірювальні технології G7 Автоматизація, комп’ютерноінтегровані технології та робототехніка G8 Матеріалознавство G9 Прикладна механіка G10 Металургія G11 Машинобудування (за спеціалізаціями) G12 Авіаційна та ракетно-космічна техніка G13 Харчові технології G14 Деревообробні та меблеві технології G15 Технології легкої промисловості G16 Гірництво та нафтогазові технології G19 Будівництво та цивільна інженерія H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина H1 Агрономія H2 Тваринництво H3 Садово-паркове господарство H4 Лісове господарство H5 Водні біоресурси та аквакультура H7 Агроінженерія J Транспорт та послуги J6 Авіаційний транспорт (крім спеціалізації Транспортні технології (на повітряному транспорті)) J7 Залізничний транспорт J8 Автомобільний транспорт K Безпека та оборона K1 Державна безпека K2 Безпека державного кордону K5 Військове управління (за видами збройних сил) K6 Забезпечення військ (сил) K7 Озброєння та військова техніка K8 Пожежна безпека K10 Цивільна безпека

Нагадаємо, 6 березня розпочалася реєстрація на НМТ. Покрокову інструкцію для вступників читайте тут.