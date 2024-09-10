Роботодавці назвали професії майбутнього та основні вимоги до випускників вишів
Кого найбільше шукають на ринку праці
Київська школа економіки за підтримки Міністерства освіти і науки України провела дослідження на тему, як змінюється ринок праці, які технічні спеціальності найбільш популярні сьогодні та які – будуть у майбутньому. Також найбільші працедавці назвали основні зауваження до освіти випускників українських вишів.
Дослідження «Ринок праці інженерів та робітників з професійно-технічною освітою» базується на даних з Єдиного порталу вакансій та опитуваннях HR-директорів і керівників компаній у сферах промисловості, енергетиці та інших галузях.
Дефіцит працівників переважно стосується інженерних і кваліфікованих робітничих професій. Зараз найбільший запит – на інженерів зі знаннями комп’ютерної та електричної інженерії. Найбільше інженерів шукають у сфері промисловості та ІТ, найзатребуванішими вони є в Києві, Дніпропетровській та Львівській областях.
«Найбільше запит на комп’ютерних та електричних інженерів. Також є високий запит на вивчення електроніки та автоматизації, механічної та хімічної інженерії. Фокус у програмах має бути на аналізі проблем та проектуванні рішень, англійській мові. Більше ШІ, роботи з великих даними, кібербезпеки та програмування для індустрії (industry-specific ICT)», – роблять висновок у дослідженні.
Серед робітників з профтехосвітою найбільше шукають:
- слюсарів,
- електромонтерів,
- електриків,
- техніків та операторів котелень,
- електромеханіків.
Водночас представники бізнесу, які є працедавцями, відзначають низьку якість знань випускників вишів та неефективний менеджмент університетів. Найгірше HR оцінюють знання з англійської мови, цифрової грамотності, проєктування та інженерні знання.
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Основні висновки дослідження із зауваженнями щодо якості освіти:
- Навчання має зосереджуватись на розв’язанні проблем, проєктуванні рішень, англійській мові, ШІ, великих даних, кібербезпеці та програмуванні.
- Компанії зацікавлені у співпраці з університетами через стажування, спільну розробку освітніх програм та гостьові лекції. Основний бар’єр — якість освіти та бюрократія.
«Попит на технічних фахівців значно зріс через війну та інтенсивний розвиток технологій, отже Україні потрібно більше інженерів», – зазначають у Київській школі економіки.
Через п’ять років зросте затребуваність на інженерів із знаннями механічної інженерії, а також на інноваційні напрямки – штучний інтелект, великі дані та бізнес аналітика, кібербезпека.