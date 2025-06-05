У 2025 році усі заяви про вступ до університетів потрібно подавати електронно

Уже незабаром в Україні стартує вступна кампанія і сотні тисяч абітурієнтів подаватимуть заяви про вступ до університетів. Розповідаємо, коли розпочнеться реєстрація заяв про вступ до ЗВО та як подати документи.

Дати реєстрації заяв на вступ до університетів у 2025 році:

Із 19 липня 2025 року усі абітурієнти зможуть зареєструвати свої заяви про вступ до університетів. Кожен вступник зможе подати 15 заяв: 5 на бюджет та 10 на контракт, обравши пріоритет. На перше місце потрібно ставити найбажаніший університет. Реєстрація заяв триватиме до серпня.

Як подати заяву про вступ?

У 2025 році усі заяви про вступ до університетів потрібно подавати електронно, через особистий кабінет – раніше ми детально розповідали як та де потрібно зареєструвати електронний кабінет. Однак є кілька виключень, коли заяви необхідно подати особисто, у паперовому вигляді.

Подання паперових заяв про вступ можливе за певних умов:

для іноземців або людей без громадянства;

при поданні іноземного документа про освіту;

при поданні документа про освіту, який виданий раніше 2000 року;

якщо ви не змогли зареєструвати електронний кабінет або подати заяву про вступ, і приймальна комісія підтвердить це довідкою.

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії у 2025 році.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: