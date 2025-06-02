Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (КПІ)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) входить до рейтингу найпопулярніших ЗВО. КПІ уже затвердив вартість навчання для вступників на бакалаврат у 2025 році. Мінімальна вартість одного року навчання становить 44,9 тис. грн, а максимальна – 67,6 тис. грн.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у ЛНУ імені Івана Франка та у «Львівській політехніці».

У 2025/2026 навчальному році найдорожчими спеціальностями у КПІ для першокурсників є «Міжнародні відносини», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа», «Журналістика», «Маркетинг», «Торгівля», «Право». До найдешевших відносяться, зокрема ті, що пов’язані з інженерією, виробництвом та будівництвом.

Вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Дизайн – 54,1 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тис. грн

Філологія – 59,9 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тис. грн

Міжнародні відносини – 67,6 тис. грн

Психологія – 54,1 тис. грн

Соціологія – 54,1 тис. грн

Журналістика – 67,6 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тис. грн

Менеджмент – 67,6 тис. грн

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 67,6 тис. грн

Маркетинг – 67,6 тис. грн

Торгівля – 67,6 тис. грн

Право – 67,6 тис. грн

Екологія – 44,9 тис. грн

Фізика та астрономія – 44,9 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тис. грн

Математика – 44,9 тис. грн

Прикладна математика – 54,1 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тис. грн

Комп’ютерні науки – 54,9 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тис. грн

Інформаційні системи та технології – 55,9 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 55,9 тис. грн

Хімічні технології та інженерія – 44,9 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тис. грн

Електрична інженерія – 44,9 тис. грн

Енерговиробництво – 44,9 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тис. грн

Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тис. грн

Матеріалознавство – 44,9 тис. грн

Прикладна механіка – 44,9 тис. грн

Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тис. грн

Металургія – 44,9 тис. грн

Машинобудування – 44,9 тис. грн

Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тис. грн

Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тис. грн

Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тис. грн

Видавництво та поліграфія – 49,9 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тис. грн

Біомедична інженерія – 44,9 тис. грн

Терапія та реабілітація – 54,1 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 49,9 тис. грн

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.