Київський політехнічний інститут затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ) входить до рейтингу найпопулярніших ЗВО. КПІ уже затвердив вартість навчання для вступників на бакалаврат у 2025 році. Мінімальна вартість одного року навчання становить 44,9 тис. грн, а максимальна – 67,6 тис. грн.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у ЛНУ імені Івана Франка та у «Львівській політехніці».
У 2025/2026 навчальному році найдорожчими спеціальностями у КПІ для першокурсників є «Міжнародні відносини», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа», «Журналістика», «Маркетинг», «Торгівля», «Право». До найдешевших відносяться, зокрема ті, що пов’язані з інженерією, виробництвом та будівництвом.
Вартість навчання на першому курсі у КПІ імені Ігоря Сікорського у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Дизайн – 54,1 тис. грн
- Образотворче мистецтво та реставрація – 49,9 тис. грн
- Філологія – 59,9 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 67,6 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини + Менеджмент (міждисциплінарна) – 67,6 тис. грн
- Міжнародні відносини – 67,6 тис. грн
- Психологія – 54,1 тис. грн
- Соціологія – 54,1 тис. грн
- Журналістика – 67,6 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 67,6 тис. грн
- Менеджмент – 67,6 тис. грн
Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!
- Менеджмент + Прикладна механіка (міждисциплінарна) – 67,6 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 67,6 тис. грн
- Маркетинг – 67,6 тис. грн
- Торгівля – 67,6 тис. грн
- Право – 67,6 тис. грн
- Екологія – 44,9 тис. грн
- Фізика та астрономія – 44,9 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 44,9 тис. грн
- Математика – 44,9 тис. грн
- Прикладна математика – 54,1 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 64,9 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 54,9 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 49,9 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 64,9 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 55,9 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 55,9 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 44,9 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 44,9 тис. грн
- Електрична інженерія – 44,9 тис. грн
- Енерговиробництво – 44,9 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 44,9 тис. грн
- Інформаційно вимірювальні технології – 44,9 тис. грн
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 44,9 тис. грн
- Матеріалознавство – 44,9 тис. грн
- Прикладна механіка – 44,9 тис. грн
- Прикладна механіка + Автоматизація, комп'ютерно- інтегровані технології та робототехніка (міждисциплінарна) – 44,9 тис. грн
- Металургія – 44,9 тис. грн
- Машинобудування – 44,9 тис. грн
- Машинобудування + Хімічні технології та інженерія (міждисциплінарна) – 44,9 тис. грн
- Авіаційна та ракетно-космічна техніка – 44,9 тис. грн
- Гірництво та нафтогазові технології – 44,9 тис. грн
- Видавництво та поліграфія – 49,9 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 44,9 тис. грн
- Біомедична інженерія – 44,9 тис. грн
- Терапія та реабілітація – 54,1 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 49,9 тис. грн
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.