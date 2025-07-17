Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (ТНПУ) очолює рейтинг найкращих педагогічних університетів країни та затвердив вартість навчання для вступників у 2025-2026 навчальному році.

До найдорожчих спеціальностей (рік навчання становить 40 тис. грн) можна віднести: «Журналістику», «Туризм та рекреацію», «Філологію (Перша мова – англійська/Англійсько-український переклад)».

До найдешевших спеціальностей (рік навчання – 34 тис. грн) можна віднести, зокрема, ті, які пов’язані із підготовкою шкільних вчителів: «Середня освіта (Географія; Технології; Мистецтво; Математика; Інформатика; Фізична культура; Українська мова та література; Біологія та здоров’я людини) та ін.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Тернопільського педагогічного університету імені Гнатюка у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (Географія) – 34 тис. грн

Географія та регіональні студії – 37 тис. грн

Екологія – 34 тис. грн

Науки про Землю – 34 тис. грн

Туризм та рекреація – 40,8 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) – 35,8 тис. грн

Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) – 40,6 тис. грн

Професійна освіта (Цифрові технології) – 34,3 тис. грн

Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) – 34,3 тис. грн

Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) – 34 тис. грн

Професійна освіта (Будівництво та зварювання) – 34,3 тис. грн

Професійна освіта (Енергетика,електротехніка, електромеханіка/Smart Grid технології в енергетиці) – 34,3 тис. грн

Історія та археологія – 34,3 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта/Історія/Історія та правознавство) – 34 тис. грн

Філософія (Аналітика суспільних процесів) – 34,3 тис. грн

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) – 34,3 тис. грн

Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) – 37 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація – 35,8 тис. грн

Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) – 35,8 тис. грн

Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотомистецтво та візуальні практики) – 37 тис. грн

Дошкільна освіта – 34 тис. грн

Початкова освіта – 34 тис. грн

Психологія – 37 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 34,3 тис. грн

Спеціальна освіта (Логопедія) – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) – 34 тис. грн

Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) – 34 тис. грн

Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) – 34 тис. грн

(Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) – 37 тис. грн

Математика (Комп'ютерна математика) – 37 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 34 тис. грн

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 34,3 тис. грн

Журналістика – 40,8 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 34 тис. грн

Фізична культура і спорт – 34,3 тис. грн

Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація) – 35,8 тис. грн

Середня освіта (Хімія) – 34 тис. грн

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 34 тис. грн

Біологія та біохімія – 34,3 тис. грн

Середня освіта (Природничі науки) – 34,3 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) – 34,3 тис. грн

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