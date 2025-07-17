Тернопільський педагогічний університет затвердив вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності у 2025 році
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка (ТНПУ) очолює рейтинг найкращих педагогічних університетів країни та затвердив вартість навчання для вступників у 2025-2026 навчальному році.
До найдорожчих спеціальностей (рік навчання становить 40 тис. грн) можна віднести: «Журналістику», «Туризм та рекреацію», «Філологію (Перша мова – англійська/Англійсько-український переклад)».
До найдешевших спеціальностей (рік навчання – 34 тис. грн) можна віднести, зокрема, ті, які пов’язані із підготовкою шкільних вчителів: «Середня освіта (Географія; Технології; Мистецтво; Математика; Інформатика; Фізична культура; Українська мова та література; Біологія та здоров’я людини) та ін.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
Вартість навчання на першому курсі Тернопільського педагогічного університету імені Гнатюка у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Географія) – 34 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 37 тис. грн
- Екологія – 34 тис. грн
- Науки про Землю – 34 тис. грн
- Туризм та рекреація – 40,8 тис. грн
- Середня освіта (Англійська мова, німецька/французька мови та літератури, зарубіжна література) – 35,8 тис. грн
- Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша англійська (Англійсько-український переклад) – 40,6 тис. грн
- Професійна освіта (Цифрові технології) – 34,3 тис. грн
- Професійна освіта (Транспорт/Логістика та англійська мова) – 34,3 тис. грн
- Середня освіта (Технології/Технології та фізична культура) – 34 тис. грн
- Професійна освіта (Будівництво та зварювання) – 34,3 тис. грн
- Професійна освіта (Енергетика,електротехніка, електромеханіка/Smart Grid технології в енергетиці) – 34,3 тис. грн
- Історія та археологія – 34,3 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта/Історія/Історія та правознавство) – 34 тис. грн
- Філософія (Аналітика суспільних процесів) – 34,3 тис. грн
- Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво/Образотворче мистецтво) – 34,3 тис. грн
- Дизайн (Графічний дизайн/Дизайн одягу/Дизайн середовища) – 37 тис. грн
- Образотворче мистецтво та реставрація – 35,8 тис. грн
- Перформативні мистецтва (Хореографія/Акторське мистецтво) – 35,8 тис. грн
- Аудіовізуальне мистецтво та виробництво (Фотомистецтво та візуальні практики) – 37 тис. грн
- Дошкільна освіта – 34 тис. грн
- Початкова освіта – 34 тис. грн
- Психологія – 37 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 34,3 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 35,8 тис. грн
- Середня освіта (Математика/Математика, інформатика) – 34 тис. грн
- Середня освіта (Фізика та астрономія/Фізика, інформатика, основи робототехніки/Фізика, англійська мова) – 34 тис. грн
- Середня освіта (Інформатика/Інформатика, математика, основи STEM-навчання) – 34 тис. грн
- (Комп'ютерні науки (Інженерія ігрових проектів) – 37 тис. грн
- Математика (Комп'ютерна математика) – 37 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 34 тис. грн
- Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 34,3 тис. грн
- Журналістика – 40,8 тис. грн
- Середня освіта (Фізична культура) – 34 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 34,3 тис. грн
- Фізична культура і спорт (Фізкультурно-спортивна реабілітація) – 35,8 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) – 34 тис. грн
- Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 34 тис. грн
- Біологія та біохімія – 34,3 тис. грн
- Середня освіта (Природничі науки) – 34,3 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія (Екологічна біотехнологія) – 34,3 тис. грн
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