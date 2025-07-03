Одеський університет імені Мечникова затвердив вартість навчання у 2025 році
Найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників
Одеський національний університет імені Мечникова (ОНУ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності для вступників.
До найдорожчих спеціальностей в ОНУ імені Мечникова, рік навчання на яких вартує майже від 44 до 45 тис. грн, відносяться: «Журналістика», «Право», «Міжнародні відносини», «Маркетинг», «Менеджмент», «Фармація».
Навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 28 тис. грн за рік: «Науки про Землю», «Фізика та астрономія», «Математика», «Садово-паркове господарство», «Хімія», «Геодезія та землеустрій», «Соціальна робота та консультування» та інші.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Тут ви можете переглянути вартість навчання в популярних університетах країни:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
Вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) ім. Мечникова у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Історія та археологія – 37,1 тис. грн
- Філософія – 37,1 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 37,1 тис. грн
- Українська мова та література – 37,1 тис. грн
- Прикладна лінгвістика – 37,1 тис. грн
- Журналістика – майже 44,5 тис. грн
- Германські мови та літератури, перша – англійська – майже 45 тис. грн
- Германські мови та літератури, перша – німецька – майже 45 тис. грн
- Романські мови та літератури, перша – іспанська – майже 45 тис. грн
- Романські мови та літератури, перша – французька – майже 45 тис. грн
- Туризм та рекреація – майже 44,5 тис. грн
- Науки про Землю – 28,1 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 31,9 тис. грн
- Середня освіта (Географія) – 28,1 тис. грн
- Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 28,1 тис. грн
- Фізика та астрономія – 28,1 тис. грн
- Математика – 28,1 тис. грн
- Прикладна математика – 37,1 тис. грн
- Комп'ютерна інженерія – 43,3 тис. грн
- Комп'ютерні науки – 43,3 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 43,3 тис. грн
- Біологія та біохімія – 37,1 тис. грн
- Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 28,1 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 37,1 тис. грн
- Садово-паркове господарство – 28,1 тис. грн
- Політологія – 43,3 тис. грн
- Міжнародні відносини – майже 45 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – майже 45 тис. грн
- Право – майже 45 тис. грн
- Облік і оподаткування – 43,3 тис. грн
- Маркетинг – майже 44,5 тис. грн
- Менеджмент – майже 44,5 тис. грн
- Економіка – 43,3 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 43,3 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – майже 44,5 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 28,1 тис. грн
- Психологія – майже 44,5 тис. грн
- Хімія – 28,1 тис. грн
- Фармацевтична хімія – 28,1 тис. грн
- Фармація (за спеціалізаціями) – майже 44,5 тис. грн
- Екологія – 28,1 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 28,1 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 28,1 тис. грн
- Водні біоресурси та аквакультура – 28,1 тис. грн
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