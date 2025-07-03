Одеський національний університет імені Мечникова

Одеський національний університет імені Мечникова (ОНУ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдешевші та найдорожчі спеціальності для вступників.

До найдорожчих спеціальностей в ОНУ імені Мечникова, рік навчання на яких вартує майже від 44 до 45 тис. грн, відносяться: «Журналістика», «Право», «Міжнародні відносини», «Маркетинг», «Менеджмент», «Фармація».

Навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 28 тис. грн за рік: «Науки про Землю», «Фізика та астрономія», «Математика», «Садово-паркове господарство», «Хімія», «Геодезія та землеустрій», «Соціальна робота та консультування» та інші.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Тут ви можете переглянути вартість навчання в популярних університетах країни:

Вартість навчання на першому курсі Одеського національного університету (ОНУ) ім. Мечникова у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Історія та археологія – 37,1 тис. грн

Філософія – 37,1 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство – 37,1 тис. грн

Українська мова та література – 37,1 тис. грн

Прикладна лінгвістика – 37,1 тис. грн

Журналістика – майже 44,5 тис. грн

Германські мови та літератури, перша – англійська – майже 45 тис. грн

Германські мови та літератури, перша – німецька – майже 45 тис. грн

Романські мови та літератури, перша – іспанська – майже 45 тис. грн

Романські мови та літератури, перша – французька – майже 45 тис. грн

Туризм та рекреація – майже 44,5 тис. грн

Науки про Землю – 28,1 тис. грн

Географія та регіональні студії – 31,9 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 28,1 тис. грн

Автоматизація. комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 28,1 тис. грн

Фізика та астрономія – 28,1 тис. грн

Математика – 28,1 тис. грн

Прикладна математика – 37,1 тис. грн

Комп'ютерна інженерія – 43,3 тис. грн

Комп'ютерні науки – 43,3 тис. грн

Інформаційні системи і технології – 43,3 тис. грн

Біологія та біохімія – 37,1 тис. грн

Середня освіта (Біологія та здоров'я людини) – 28,1 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 37,1 тис. грн

Садово-паркове господарство – 28,1 тис. грн

Політологія – 43,3 тис. грн

Міжнародні відносини – майже 45 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – майже 45 тис. грн

Право – майже 45 тис. грн

Облік і оподаткування – 43,3 тис. грн

Маркетинг – майже 44,5 тис. грн

Менеджмент – майже 44,5 тис. грн

Економіка – 43,3 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 43,3 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – майже 44,5 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 28,1 тис. грн

Психологія – майже 44,5 тис. грн

Хімія – 28,1 тис. грн

Фармацевтична хімія – 28,1 тис. грн

Фармація (за спеціалізаціями) – майже 44,5 тис. грн

Екологія – 28,1 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 28,1 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 28,1 тис. грн

Водні біоресурси та аквакультура – 28,1 тис. грн

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.