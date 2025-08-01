Оприлюднення рейтингових списків та зарахування відбуватиметься у кілька етапів

Уже незабаром вступники дізнаються рейтингові списки та чи отримали вони місце в омріяному університеті. Пояснюємо, де шукати рейтингові списки та коли їх мають опублікувати.

У 2025 році під час вступу на бакалавра абітурієнти подавали документи через особисті електронні кабінети, де й варто шукати результати. Оприлюднення рейтингових списків та зарахування відбуватиметься у кілька етапів.

Коли опублікують рейтингові списки, рекомендованих до зарахування на бакалаврат 2025:

до 6 серпня – оприлюднення списків людей, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом);

до 18:00 9 серпня – потрібно підтвердити місце для зарахування до ЗВО;

не раніше 11 серпня – надання рекомендацій для зарахування на контракт (крім заяв з пріоритетом);

не пізніше 11 серпня – зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом);

не пізніше 30 серпня – зарахування на контракт;

не пізніше 18 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт;

не раніше 1 вересня, зарахування не пізніше 20 жовтня – додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому закладу освіти.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: