Омріяний бюджет чи контракт: коли вступники дізнаються рейтингові списки
Оприлюднення рейтингових списків та зарахування відбуватиметься у кілька етапів
Уже незабаром вступники дізнаються рейтингові списки та чи отримали вони місце в омріяному університеті. Пояснюємо, де шукати рейтингові списки та коли їх мають опублікувати.
У 2025 році під час вступу на бакалавра абітурієнти подавали документи через особисті електронні кабінети, де й варто шукати результати. Оприлюднення рейтингових списків та зарахування відбуватиметься у кілька етапів.
Коли опублікують рейтингові списки, рекомендованих до зарахування на бакалаврат 2025:
- до 6 серпня – оприлюднення списків людей, рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом);
- до 18:00 9 серпня – потрібно підтвердити місце для зарахування до ЗВО;
- не раніше 11 серпня – надання рекомендацій для зарахування на контракт (крім заяв з пріоритетом);
- не пізніше 11 серпня – зарахування на бюджет і контракт (заяви з пріоритетом);
- не пізніше 30 серпня – зарахування на контракт;
- не пізніше 18 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця осіб, зарахованих на контракт;
- не раніше 1 вересня, зарахування не пізніше 20 жовтня – додатковий набір на контракт відповідно до Правил прийому закладу освіти.
Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Тернопільському педагогічному університеті
- Дніпровському університеті імені Гончара
- Західноукраїнському університеті
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