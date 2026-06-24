У польському Гданську підписали шість нових угод для розвитку Львова

Під час міжнародної інвестиційно-відновлювальної конференції Lviv Resilience Day (День стійкості Львова) у польському Гданську підписали шість нових угод для розвитку Львова. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами мера Львова, разом з урядом Литви вдалося залучити понад 1 млн євро на розвиток дитячої лікарні Святого Миколая та освітні програми Unbroken University. Разом зі Swedfund залучили 500 тис. євро на підготовку проєкту модернізації системи теплопостачання Львова.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Чеська компанія AS&HC передасть три теплові насоси для львівського пологового будинку. Разом із Німецькою торгово-промисловою палатою підписали меморандум про створення German Desk. Це вже третій офіс залучення інвестицій у Львові після Japan Desk та Norway Desk.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За словами Андрія Садового, разом із Чесько-українською торгово-промисловою палатою запустять нову освітню програму в межах Школи муніципального партнерства Unbroken University. Вона допомагатиме українським громадам залучати інвестиції та будувати міжнародні партнерства.

Мер також повідомив про підписання меморандуму із французькою компанією TAP Holding, яка планує розширювати свою діяльність в Україні та відкривати нові потужності у Львові.

«Це лише результати одного дня роботи у Гданську. Хоча насправді за кожною з цих угод стоять місяці перемовин, зустрічей, відряджень і щоденної роботи нашої команди. Попри все, що останнім часом намагаються нав’язати нам у публічному просторі, Польща зустрічає нас тепло. Дякую Гданську та нашим польським друзям за гостинність і можливість говорити тут про майбутнє України разом зі світовою спільнотою», – написав Андрій Садовий.

Фото з телеграм-каналу Андрія Садового

Нагадаємо, що перед початком конференції відбувся благодійний забіг на 5 км, у якому взяли участь партнери Unbroken з різних країн та організацій. Серед учасників були литовські партнери, представники Світового банку та фахівці, які працюють у різних напрямках підтримки проєкту. Забіг відкрив 11-річний Михайлик, який проходить реабілітацію в Unbroken.