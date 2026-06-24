У межах проєкту перед початком конференції відбувся благодійний забіг на 5 км

У середу, 24 червня, у Гданську розпочалася міжнародна інвестиційно-відновлювальна конференція Lviv Resilience Day (День стійкості Львова), де Львів презентує свої проєкти з відбудови, розвитку медичної інфраструктури та залучення іноземних інвестицій. У межах події також заплановано підписання низки меморандумів.

У межах заходу учасники обговорять ключові напрями відновлення Львова, зокрема реконструкцію медичної інфраструктури, розвиток Unbroken University, посилення енергетичної стійкості міста, «зелену» модернізацію та залучення інвестицій в умовах війни.

«Сьогодні 58 тисяч львів'ян боронять Україну на фронті, і практично кожна родина в місті причетна до цієї боротьби. Наші захисники відстоюють демократію – не лише українську, а й польську, і загальноєвропейську. Львів у цей час виконує особливу місію: місто стало потужним гуманітарним хабом. Наш шлях – це розвиток і інновації», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім дискусій, у межах Lviv Resilience Day заплановане підписання кількох меморандумів та угод, які стосуються реконструкції дитячої лікарні, модернізації ТЕЦ-1, підтримки німецького бізнесу у Львові та розвитку інвестиційних освітніх програм.

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У межах проєкту перед початком конференції відбувся благодійний забіг на 5 км, у якому взяли участь партнери Unbroken з різних країн та організацій. Серед учасників були литовські партнери, представники Світового банку та фахівці, які працюють у різних напрямках підтримки проєкту. Забіг відкрив 11-річний Михайлик, який проходить реабілітацію в Unbroken.