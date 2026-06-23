Володимир Зеленський не братиме участі у конференції 25-26 червня

Президент України Володимир Зеленський не братиме участі у конференції з відновлення України URC-2026, яка відбудеться 25-26 червня у польському Гданську. Про це у вівторок, 23 червня, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, заявивши, що саме вона очолить українську делегацію на заході.

За її словами, до складу делегації увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники громад, урядовці та народні депутати. Свириденко зазначила, що головним завданням української сторони є досягнення домовленостей, які посилять обороноздатність держави, зміцнять її стійкість та сприятимуть розвитку економічного співробітництва з міжнародними партнерами.

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«Україна налаштована на конструктивне й взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів, і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю», – написала Свириденко.

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Цьогорічна конференція відбудеться 25-26 червня у польському Гданську. Вона стане одним із головних міжнародних майданчиків для обговорення відновлення України. Цього року особливу увагу планують приділити питанням безпеки та оборони як ключовим умовам майбутньої відбудови країни.

Варто додати, що президент Польщі Кароль Навроцький не був запрошений на конференцію з відновлення України. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що причиною цього є внутрішня політика.

«Це захід прем’єра Дональда Туска. Тобто тут ми знову бачимо цю політичну складову, яка на сьогодні існує в Польщі», – зазначив він.

Тим часом відсутність Зеленського на конференції вже викликала політичну дискусію у Польщі. Глава канцелярії президента Польщі Збігнев Богуцький заявив, що відсутність українського лідера може свідчити про неспроможність польського уряду належним чином організувати захід.

Раніше медіа писали, що Зеленський відмовився їхати на конференцію через суперечку з Польщею щодо надання Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Через це рішення 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що вирішив позбавити українського президента найвищої державної нагороди – ордена Білого Орла. 20 червня Зеленський відправив Навроцькому орден кур’єром «Нової пошти».

На знак підтримки Володимира Зеленського від «Білого Орла» також відмовились експрезиденти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко. Крім того, польські державні відзнаки повернули колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, міністр МЗС України Андрій Сибіга, керівник Офісу Президента Кирило Буданов, посол України в Польщі Василь Боднар та посол України в Чехії та колишній посол у Польщі Василь Зварич.

Водночас ексдепутат Сейму Польщі Пйотр Фоглер висловив незгоду з рішенням Кароля Навроцького та повернув йому свій Золотий Хрест Заслуги. А 22 червня віцеспікер Сенату Польщі Міхал Камінський заявив, що повертає Україні дві державні нагороди.