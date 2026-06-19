Голова МЗС поверне Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею»

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що вважає рішення польської сторони про позбавлення президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла стратегічною помилкою, яка вигідна лише Росії. У пятницю, 19 червня, він повідомив, що у відповідь відмовляється від нагороди Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею»

Сибіга висловив жаль, що у Варшаві емоції взяли гору і призвели до, на його думку, імпульсивних рішень, які стосуються не лише президента Зеленського, а й України. Міністр зазначив, що не бачить можливості надалі зберігати отриману у жовтні 2022 року польську державну нагороду – Командорський хрест із зіркою Ордена «За заслуги перед Польщею» – і невдовзі поверне її.

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Також у дописі Сибіга наголосив, що Україна завжди виступала за взаємну повагу між державами, навіть у складних історичних питаннях.

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«А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. “Погоджуємося не погоджуватися” як-то кажуть. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. Натомість протягом півтора року активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, відновленням діяльності Конгресу істориків. Ми багато чого досягли на цьому шляху. Просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки», – написав міністр.

На його думку, нинішнє загострення є контрпродуктивним і не відповідає інтересам ані України, ані Польщі. Тому Сибіга висловив сподівання на повернення до конструктивного діалогу між Києвом і Варшавою.

«Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору і наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між нашими країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві», – додав він.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

1 червня польські ЗМІ повідомили, що через рішення Зеленського в місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України. У Люблінській міськраді заявили, що рішення щодо найменування «ранить пам'ять польських жертв та перешкоджає розвитку щирого діалогу».

У п’ятницю, 19 червня, президент Польщі Кароль Навроцький повідомив про рішення позбавити президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла – найвищої державної нагороди країни.