У четвер, 30 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться: Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Ракетний удар по Львову. Як місто ліквідовує наслідки атаки. Нові тарифи. Скільки львів'янам доведеться платити за водопостачання. Знову матиме обличчя. На храмі свв. Ольги та Єлизавети реставрують головну скульптуру. Нові сенси для історичного місця. У Львові представили концепцію майбутнього простору навпроти музею Романа Шухевича.

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