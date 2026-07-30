У Львові на храмі свв. Ольги та Єлизавети реставрують головну скульптуру
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 липня
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У четвер, 30 липня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
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