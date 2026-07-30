Дим після атаки на російську Пензу 30 липня

У ніч на 30 липня безпілотники атакували сортувальний центр російського маркетплейсу Wildberries у Пензі. На території складу виникла масштабна пожежа. Про це повідомили моніторингові телеграм-канали.

Губернатор Пензенської області Олег Мельниченко заявив, що внаслідок атаки дронів на склад Wildberries одна людина зазнала поранень. За його словами, після удару на території логістичного центру виникла пожежа, а працівників евакуювали.

Площа сортувального центру у Пензі становить 180 тис. м², а пропускна здатність – близько 100 млн товарів. Логістичний центр обслуговує Пензенську область та сусідні регіони Приволзького федерального округу. Це один з найбільших складів Wildberries по всій Росії.

Крім того, Exilenova+ із посиланням на російські телеграм-канали повідомляє, що дрони також атакували склад Wildberries у місті Сарапул Удмуртської Республіки. Площа цього логістичного центру становить 75 тис. м².

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Сарапул розташований приблизно за 2 тис. км від кордону України. Востаннє місто атакували дрони 27 липня.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко повідомив, що цілями атаки також стали термінал «Таманьнефтегаз» у станиці Тамань, а також склади й місце стоянки військового автотранспорту в окупованому Бердянську Запорізької області.

Також на хуторі Молькіно в Краснодарському краї РФ після роботи російської ППО зафіксували ознаки пожежі в районі військової частини 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення ГРУ Міноборони РФ (в/ч 51532).

Українське військове командування наразі не коментувало наслідки нічної атаки на території Росії та окупованих територіях України.

Нагадаємо, 29 липня після атаки дронів загорівся сортувальний комплекс Wildberries у російській Рязані.