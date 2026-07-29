Загорівся сортувальний комплекс Wildberries

У Рязані в ніч на середу, 29 липня, сталася масована атака безпілотників. Телеграм-канали повідомили, що під удар потрапили логістичний центр маркетплейсу Wildberries та один із місцевих нафтопереробних заводів.

За даними місцевих телеграм-каналів, повітряну тривогу в Рязані оголосили близько 04:30. Після цього жителі почали повідомляти про проліт безпілотників, вибухи та дим над містом.

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Атаку підтвердив губернатор Рязанської області Павєл Малков. За його словами, внаслідок обстрілу шістьох людей госпіталізували, а на території промислових підприємств виникли пожежі, які, за офіційною версією, спричинило падіння уламків збитих дронів.

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Водночас російські OSINT-канали повідомили, що загорівся сортувальний комплекс Wildberries, розташований на території індустріального парку «Рязанський». Також з'явилася інформація про можливе ураження місцевого нафтопереробного заводу, однак який саме об'єкт атакували, наразі не уточнюється.

У компанії Wildberries підтвердили обмеження роботи логістичного центру. Там повідомили, що об'єкт евакуювали відповідно до вимог безпеки, а доступ до сортувального комплексу «Рязань: Тюшевська» тимчасово закрили.

Нагадаємо, у ніч на вівторок, 28 липня, Московська область та низка інших регіонів Росії опинилися під атакою безпілотників. Під ударом опинилися промислові та логістичні об'єкти.