Росіяни атакували управління поліції у Житомирі

Вдень у середу, 19 серпня, росіяни вдарили гібридними безпілотниками «Бандероль» по будівлі управління Нацполіції у Житомирській області. Про це повідомили голова Нацполіції Максим Цуцкірідзе та начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Близько 15:35 у Житомирі пролунав сигнал повітряної тривоги. Вже о 15:50 у місті було чутно вибухи. Згодом голова Житомирської ОВА повідомив, що росіяни атакували обласний центр гібридними дронами «Бандероль». Під удар потрапила будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області.

За даними голови Національної поліції Максима Цуцкірідзе, внаслідок обстрілу загинули двоє поліцейських. Ще щонайменше 20 людей отримали поранення. На місці обстрілу працюють поліцейські, рятувальники та інші екстрені служби.

«Ворог вкотре б’є не лише по будівлях. Він свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилася будівля Головного управління Національної поліції в Житомирській області. Внаслідок обстрілу виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху. Це ще один прояв справжньої суті російської агресії – терору, спрямованого проти людей і тих, хто їх захищає», – написав Максим Цуцкірідзе.

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«Бандероль» – гібрид дрона-камікадзе та малогабаритної ракети. Боєприпас оснащений китайським реактивним двигуном Swiwin SW800Pro. Максимальна швидкість «Бандеролі» становить може сягати 650 км/год. Ракета-дрон містить 49,5 кг вибухівки.

Нагадаємо, в ніч на 9 серпня росіяни атакували німецьке підприємство Kromberg & Schubert у Житомирському районі. Через значні ушкодження компанія, що спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для автомобілів, оголосила про припинення роботи на невизначений строк.