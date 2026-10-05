Посадовець отримав підозру в шахрайстві

Колишньому начальнику Самбірського районного виробничого відділу ДП «Центр державного земельного кадастру» Олегу Ватаманюку повідомили про підозру в шахрайстві із земельними ділянками. За версією слідства, він організував схему заволодіння чотирма ділянками громади, вартістю 1,5 млн грн.

Як повідомили у понеділок, 5 жовтня, у поліції та прокуратурі Львівщини, шахрайський механізм ґрунтувався на обході заборони щодо безоплатної приватизації землі. Оскільки під час дії воєнного стану безоплатна приватизація землі повністю заморожена, власником ділянки можна стати лише через аукціон або оренду. Єдиний варіант безоплатно отримати землю – під власний, вже зведений будинок.

«Для цього через приватних підприємців, які надають послуги з виготовлення документації на нерухомість, оформлювалися технічні паспорти на неіснуючі житлові будинки. На основі цих нібито законних та належно оформлених документів державний реєстратор, не здогадуючись про їхній фіктивний характер, вносив відомості про власність на неіснуючі об'єкти до офіційного реєстру», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Далі забезпечувалося виготовлення технічної документації із землеустрою нібито для обслуговування неіснуючих будинків. Потім підготовлений пакет документів подавався до Самбірської міськради, яка ухвалювала рішення про затвердження землеустрою та передачу землі у власність.

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Завершальним кроком була повторна реєстрація: отримавши офіційне рішення міськради, державний реєстратор остаточно оформлював право власності на земельні ділянки.

«Таким чином з власності громади за 2024 – 2025 роки вибули чотири ділянки на околиці Самбора загальною площею понад 0,34 га. Матеріальна шкода, завдана Самбірській міськраді неправомірними діями підозрюваного, складає понад 1,5 млн грн», – додали в прокуратурі.

Колишньому посадовцю повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому у змові групою осіб (ч. 3 ст. 27 ч. 3, 4 ст. 190 ККУ). На спірні ділянки накладено арешт. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній керівник Самбірського районного виробничого відділу ДП «Центр державного земельного кадастру» Олег Ватаманюк.

Слідчі встановлюють інших причетних до схеми. Також буде надано правову оцінку діям підприємців, які виготовляли технічну документацію.