Ділянка в Селі Верхнє Синьовидне належить до комунальної власності

На Львівщині поліцейські спільно з СБУ викрили шахрайство з продажем земельної ділянки площею 2 га у селищі Верхнє Синьовидне Сколівської громади. Підозри отримав львів’янин, який продав ділянку, що належала до комунальної власності, та державна реєстраторка.

Як повідомили у середу, 17 червня, у прокуратурі та СБУ Львівщини, йдеться про майже 2 га у селищі Верхнє Синьовидне Стрийського району. Частина цієї ділянки розташована в прибережній захисній смузі притоки річки Стрий.

За даними слідства, львів’янин отримав підроблений наказ Головного управління Держгеокадастру у Львівській області. У документі були неправдиві відомості про передачу йому земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства.

«У подальшому, на підставі цього наказу, у 2024 році львів’янин оформив право власності на землю. Для цього він звернувся у Львові до держреєстраторки», ­ – йдеться в повідомленні прокуратури.

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У 2025 році у Львові девелопер РІЕЛ ввів в експлуатацію 1 069 помешкань та продовжує реалізацію нових проєктів. РІЕЛ зберігає стабільний темп будівництва й розширює портфель у місті. Це посилює системну присутність на львівському ринку житла.

Як зазначили в прокуратурі, перш ніж вносити інформацію в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, посадовиця мала обов’язково перевірити надані їй документи. У разі виявлення фальсифікації або відсутності наказу про передачу ділянки заявнику в офіційних базах даних, вона була зобов'язана відмовити у реєстрації. Проте реєстраторка цього не зробила.

Таким чином з комунальної власності Сколівської міської ради незаконно вибула ділянка ринковою вартістю майже 5 млн грн.

Підозри отримали львів’янин та державна реєстраторка

Уже у березні минулого року «новий власник» продав цю землю у 27 разів дешевше від ринкової вартості – за майже 173 тис. грн, тим самим легалізувавши незаконно отриману власність.

У травні цього року львів’янину повідомили про підозру у шахрайстві, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та використанні підробленого документа (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 27 – ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 ККУ). Обвинувальний акт щодо нього вже скерували до суду.

Також у червні підозру отримала державна реєстраторка за несанкціоновану зміну інформації в автоматизованих системах (ч. 3 ст. 362 ККУ).

Земельну ділянку повернули законному власнику – Сколівській міськраді. Слідство встановлює причетних до видачі підроблених документів.