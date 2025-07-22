Львів'янин та його спільник отримали підозри в шахрайстві з землею

Поліцейські спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань викрили львів’янина та його спільника – посадовця Львівської регіональної філії державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» – у незаконному заволодінні земельною ділянкою у селі Ямпіль біля Львова вартістю понад 3 млн грн.

Як повідомили у вівторок, 22 липня, у поліції Львівщини та обласній прокуратурі, у 2023 році 48-річний львів’янин уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», розташованої на території села Ямпіль Мурованської громади.

«В подальшому він залучив спільника, який виготовив технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж цієї ділянки, у якій було змінено конфігурацію, а місце розташування було перенесено на 2,5 км від фактичного. На підставі цих недостовірних документів нові дані були внесені у Державний кадастр. Таким чином підозрюваний незаконно заволодів земельною ділянкою площею 0,5 га, що перебувала у комунальній власності, чим завдав сільській раді територіальної громади збитків на суму більше ніж 3 млн грн», – йдеться в повідомленні поліції.

Львів’янин та посадовець Держземкадастру отримали підозри

Згодом цю землю об’єднали з іншими двома ділянками, сформувавши новий об’єкт площею понад 2 га за іншим кадастровим номером. Згодом підозрюваний продав новостворену ділянку громадянці, легалізувавши таким чином майно, одержане злочинним шляхом.

Львів’янину повідомили про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 ККУ). Посадовець Центру державного земельного кадастру отримав підозру за пособництво у шахрайстві ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 ККУ).