Чиновник в 2020 році перебував на посаді керівника Держгеокадастру Буковини

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру колишньому начальнику головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області за незаконну роздачу земель в обласному центрі. Правоохоронці не називають імені чиновника, однак в ДБР зазначили, що наразі підозрюваний обіймає аналогічну посаду в іншій західній області.

Ймовірно, йдеться про Михайла Капусняка, який зараз працює керівником управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області. Згідно з інформацією YouControl, в 2020-2021 роках він перебував на посаді начальника головного управління Держгеокадастру Буковини.

Під час розслідування слідчі встановили, що саме в 2020-2021 роках керівник геокадастру підписав низку наказів про незаконну передачу у приватну власність землі загальною площею понад 1,4 га. Загальна вартість землі – понад 2 млн грн.

Михайла Капусняка призначили на Прикарпаття в листопаді 2021 року

«Ділянки розташовані у Чернівцях та в селі Здобрув Заставнівського району. Формально землю, у тому числі в обласному центрі, виділяли під особисте селянське господарство. Проте вона належала територіальним громадам, а отже – не могла бути роздана без погодження з ними», – зазначили в ДБР України в понеділок, 21 липня.

Усі документи оформлювались у максимально стислий термін. Посадовець особисто контролював цей процес і давав вказівки пришвидшити розгляд заяв, пов’язаних із конкретними замовниками.

Наразі ДБР також перевіряє ймовірність, що тодішній керівник міг отримати хабар за пришвидшення виділення землі в Чернівцях. Слідство вивчає мотиви таких рішень та встановлює всіх, хто міг бути причетний до оборудки.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.