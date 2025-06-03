Світлана Бокша не вперше декларує подарунки у грошовій формі

Начальниця Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Світлана Бокша повідомила про суттєві зміни в майновому стані. Про це стало відомо з сайту НАЗК 26 травня.

Світлана Бокша вказала, що упродовж двох днів отримала у подарунок від родичів Івана та Юлії Бокші 810 тис. грн. Загалом у 2024 році у Держгеокадастрі посадовиця заробила 545 тис. грн та отримала 72 тис. грн аліментів та 33 тис. грн страхових виплат. На банківських рахунках у Світлани Бокші понад 77 тис. грн, ще 1 млн грн вона тримає готівкою.

Зазначимо, начальниця Держгеокадастру Закарпаття не вперше декларує подарунки у грошовій формі. У 2023 році посадовиця отримала від свої родичів 720 тис. грн.

Додамо, що Світлану Бокшу призначили начальницею Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області у січні 2022 року. До неї посаду займала Світлана Мельничук, яка є однією з підозрюваних у справі привласнення сотень гектарів землі народним депутатом Робертом Горватом.