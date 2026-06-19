Норвезькі інвестори вкаладимуть в українські оборонні розробки

Група норвезьких інвесторів створила фонд на 85 млн доларів для інвестицій в українські оборонні технології, пише Bloomberg. Зазначають, що фонд фінансуватиме компанії на ранніх етапах розвитку, передусім інвестуватимуть у дрони, автономні системи та інші технології, які активно розвиваються в Україні під час війни.

Ініціативу підтримали сімейні офіси та промислові інвестори з Норвегії. Серед них – родина Вітзое, інвесткомпанія Kistefos AS та холдинг Ferd AS підприємця Йохана Г. Андресена. До проєкту також долучилися колишній керівник EQT Крістіан Сіндінг і фонд Verdane.

Фонд під назвою Gardar наразі залучає нових інвесторів серед великих приватних капіталів. У разі розширення обсяг може зрости до 1 млрд норвезьких крон (близько 100 млн доларів) уже до осені.

Інвестори очікують дохідність на рівні близько 15% на рік, хоча визнають високі ризики через воєнний контекст.

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За словами керуючого партнера Ерленда Престгарда, інвестиції в український defense-tech мають не лише фінансову, а й стратегічну мету – посилення обороноздатності Європи. Він також зазначив, що кожен долар, вкладений в українські оборонні компанії, може мати більший ефект, ніж інвестиції в більш зрілі ринки США чи Європи.

«Мета подвійна – розвивати та зміцнювати українські оборонні компанії і водночас посилювати обороноздатність Європи», – зазначив Ерленд Престгард.

Зауважимо, що оборонно-промисловий комплекс України з 2022 року зріс у десятки разів. У 2026 році його потенціал оцінюють до 50 млрд доларів виробництва, однак галузь все ще має обмежене фінансування. А тому держава та приватні ініціативи розглядають залучення додаткового капіталу.

Крім того, держава активно розширює співпрацю з різними країнами, щоб формувати спільну промислову базу безпеки. Зокрема, нещодавно у Великій Британії відкрили виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів.