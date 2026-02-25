БпЛА виробництва компанії Ukrspecsystems

У Великій Британії починає працювати виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems, яка спеціалізується на виробництві дронів. Це перший український оборонний завод в країні, повідомив надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в фейсбуці 25 лютого.

За словами посла, запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку.

«Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва», – пояснив Залужний.

Він зазначив, що завдяки такому партнерству формується спільна промислова база безпеки.

За даними «Оборонки», восени 2025 року Ukrspecsystems оголосила про інвестиційний проєкт у Східній Англії вартістю 200 млн фунтів стерлінгів (229 млн євро за курсом НБУ). План передбачає будівництво заводу площею 11 тис. м² та створення випробувального й навчального центру. Реалізація проєкту дозволить створити до 500 робочих місць і програм стажування в регіоні. Тоді ж Ukrspecsystems також заявила про намір розширювати присутність у Великій Британії протягом наступних трьох років.

Ukrspecsystems була заснована у 2014 році. Компанія спеціалізується на виробництві безпілотних літальних апаратів та військової електроніки. Серед відомих продуктів компанії – дрони PD-2, Gekata та Shark. Вони використовуються для розвідки, спостереження та коригування артилерії.