Британська лазерна система DragonFire

Українські інженери створили та успішно випробували новітню лазерну систему озброєння, призначену для захисту цивільного населення від атак російських безпілотників. Роботу комплексу під назвою Sunray продемонстрували журналісту The Atlantic Саймону Шустеру.

За словами американського журналіста, зовні система Sunray нагадує аматорський телескоп, оснащений камерами, і може монтуватися на даху звичайного пікапа. Установка працює безшумно та не має видимого променя. Під час показового тестування лазер за кілька секунд підпалив дрон, після чого той впав на землю.

Розробники Sunray, чиї імена не розголошують із міркувань безпеки, зазначили, що працювали над створенням лазерної системи ППО близько двох років і вклали в проєкт кілька мільйонів доларів. Вартість однієї установки, за їхніми оцінками, може становити кілька сотень тисяч доларів. Для порівняння, американська лазерна система Helios від Lockheed Martin для ВМС США створювалася в межах контракту на 150 млн доларів.

Заступник командувача Повітряних Сил ЗСУ Павло Єлізаров пояснив різницю у вартості тим, що в умовах повномасштабної війни українські розробники працюють із зовсім іншою мотивацією.

«Багатьма американськими компаніями керують гроші. Для них це робота. Вони її виконують. Їм платять. У нас є ще один компонент: потреба вижити. Ось чому ми рухаємося швидше», – сказав військовий.

Окрім лазера Sunray, журналіст згадав і про інші українські розробки: надрукований на 3D-принтері дрон-перехоплювач, аналог російської ракети ППО, колісні роботи з бойовими модулями та інші.

«У сукупності траєкторія їх розвитку свідчить про те, що Україна незабаром зможе нейтралізувати одну з найбільших загроз своїй безпеці: рої російських безпілотників», – вважає Саймон Шустер.

До слова, у січні Сили оборони України встановили рекорд зі знищення російських ударних безпілотників типу «шахед». Особливо ефективно в небі себе показали дрони-перехоплювачі.