Зіновій Іваськевич отримав підозру за зловживання на 900 тис. грн

Поліцейські спільно з СБУ викрили колишнього заступника директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Зіновія Іваськевича на зловживаннях під час закупівель дитячого харчування на суму майже 900 тис. грн.

Як повідомили у вівторок, 3 лютого, у прокуратурі Львівщини, упродовж 2020-2022 років, під час пандемії Covid-19, посадовець, перевищуючи свої повноваження, особисто підписав замість директора установи низку договорів. Угоди стосувалися закупівлі спеціальних продуктів харчування, життєво необхідних дітям із вродженими порушеннями обміну речовин.

«Зазначені товари в період пандемії підпадали під пільговий режим оподаткування та могли закуповуватися без сплати ПДВ. Попри це, заступник директора укладав угоди, у яких вартість закупленої продукції була обтяжена відповідним податком. У результаті медичний центр безпідставно перерахував двом постачальникам кошти, які не підлягали сплаті», – йдеться в повідомленні прокуратури.

У результаті завдано збитків лікарні на майже 900 тис. грн.

Кколишньому заступнику директора дитячого медичного центру інкримінують зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, підозру отримав колишній заступник директора з організаційно-методичної роботи – керівник обласного ресурсного методично-моніторингового центру КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований центр» Зіновій Іваськевич.