У Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі провели обшуки

У четвер, 16 січня, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з обласною поліцією провели обшуки в комунальному некомерційному підприємстві Львівської облради «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» (в народі – Чорнобильська лікарня).

Як розповіли ZAXID.NET в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, слідчі дії проводилися спільно з обласною поліцією та прокуратурою в рамках кримінального провадження за фактом махінацій під час закупівель. Подробиці справи обіцяють повідомити згодом.

Директор Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Роман Кізима також підтвердив факт обшуку у приміщеннях лікарні на вул. Дністерській у Львові та запевнив, що співпрацює зі слідством.

«Я як керівник установи надав доступ поліції до тих дій, які є їхньою звичною рутинною роботою. Все інше – це компетенція поліції і нерозголошення кримінального провадження», – сказав Роман Кізима ZAXID.NET.

Нагадаємо, з весни 2023 року КНП ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» керує дитячий онколог Роман Кізима. Попереднього директора лікарні Андрія Синюту затримали на хабарі 24,5 тис. грн у грудні 2019 року. Судова тяганина тривала близько 2,5 роки. У результаті суд визнав його винним у дачі хабаря службовим особам і покарав штрафом у розмірі 25,5 тис. грн.