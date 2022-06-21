В апеляційному суді Андрій Синюта зменшив розмір штрафу з 93,5 тис. грн а 25,5 тис. грн

Сихівський районний суд Львова визнав винним директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру (ЗУСДМЦ) Андрія Синюту у хабарництві та оштрафував на 93,5 тис. грн. Львівський апеляційний суд вирок підтвердив, однак зменшив суму штрафу до 25,5 тис. грн.

Як вказано у матеріалах справи, 24 грудня 2019 року Андрій Синюта, перебуваючи в офісі ТзОВ «Едвіл» отримав від головного бухгалтера компанії 24,5 тис. грн, які йому передала директорка компанії. За ці гроші він нібито обіцяв вплинути на заступника директора Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи, аби той продовжив у 2020 році договір про закупівлю медобладнання у компанії «Едвіл».

У суді Андрій Синюта свою провину заперечив, зазначивши, що у лікарні всі публічні закупівлі здійснює тендерний комітет, до якого він не входить на ме має на нього жодного впливу. Він підтвердив, що знайомий із керівництвом ТзОВ «Едвіл», яке перемагало у відкритих тендерах на закупівлю медобладнання для ЗУСДМЦ, однак дружніх стосунків із ними не підтримував. Натомість їздив у офіс компанії, аби приватно закупити медпродукцію для власних потреб.

Крім цього, він повідомив, що представники компанії «Едвіл» дійсно просили його поспілкуватися із заступником керівника обласного госпіталю, аби той продовжив договори закупівлі медобладнання, однак він не встиг цього зробити, оскільки 24 грудня 2019 року він прийшов у компанію за медпродукцією для власних потреб, отримав подарунковий конверт від бухгалтера компанії, після чого його затримали правоохоронці.

Директорка компанії «Едвіл» в суді підтвердила покази Андрія Синюти та додала, що суму так званої подяки за його розмову із заступником госпіталю ветеранів війн визначила сама. Вона заперечила будь-якого вимоги та хабар від неї від директора ЗУСДМЦ за сприяння в укладанні договорів. Вплив директора ЗУСДМЦ на діяльність тендерного комітету заперечили й допитані в суді свідки, серед яких працівники лікарні та безпосередні учасники цього комітету.

Враховуючи докази та результати експертиз, у ході судового процесу суд перекваліфікував звинувачення Андрія Синюти з ч. 3 ст. 368 (отримання хабаря службовою особою) на ч. 2 ст. 369 (надання хабаря службовій особі) ККУ. Ще у березні суддя Сихівського районного суду Львова Микола Борачок визнав Андрія Синюту винним та призначив покарання у вигляді штрафу 93,5 тис. грн. Після набуття вироком законної дії йому мають повернути 115 тис. грн застави.

Однак на цей вирок суду і прокуратура, і директор лікарні подали апеляцію. 1 червня Львівський апеляційний суд переглянув вирок, підтвердив винуватість Андрія Синюти за ч. 2 ст. 369 ККУ, замінивши суму штрафу з 93,5 тис. грн а 25,5 тис. грн.