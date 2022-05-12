12-річний Роман Кулак помер п'ять років тому через неправильний діагноз

Миколаївський районний суд на Львівщині визнав винними двох лікарів Жидачівської ЦРЛ Юрія Михайлюка і Ганну Чущак у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернопільщини. Хлопець помер п’ять років тому через неправильний діагноз. Відповідний вирок суд оголосив у четвер, 12 травня.

За вироком суду, 52-річному хірургу Юрію Михайлюку присудили три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Водночас, суд задовольнив клопотання Юрія Михайлюка та застосував закон про амністію. Він до в’язниці не сяде, оскільки має на утриманні літніх батьків.

Іншій фігурантці – 78-річній черговій лікарці Ганні Чущак суд присудив два роки позбавлення волі, звільнивши від покарання на іспитовий термін 1 рік. Займатися лікарською практикою їй не забороняли, оскільки вона вже не працює.

Відшкодування матеріальної та моральної шкоди батьки дитини не вимагали. У свою чергу хірург Юрій Михайлюк та чергова лікарка Ганна Чущак своєї вини у смерті дитини не визнали і просили суд їх виправдати.

Батько померлого з вини лікарів хлопця Володимир Кулак розповів ZAXID.NET, що задоволений таким вироком суду.

«Обоє визнані винними – це найважливіше. Звичайно, дитину ніхто мені не поверне. Але ми всі покликані для того, щоби змінювати цей світ на краще. І мені це вдалося зробити. Цей вирок – це п’ять останніх років мого життя. Але інакше я б не зміг жити. Ця боротьба давала мені стимул жити і боротися», – розповів Володимир Кулак.

12-річний житель Тернопільщини Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли правильно поставити діагноз у Жидачівській районній лікарні. Коли дитину доправили до Львова, її вже не встигли врятувати.

У грудні 2017 року клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків у Жидачівській районні лікарні спричинили смерть 12-річного Романа Кулака. Медики у районі діагностували отруєння і тепловий удар, а насправді у хлопчика був заворот кишківника.

Слідство у справі смерті 12-річного Романа Кулака тривало понад півтора року, у грудні 2018 року хірургу Юрію Михайлюку і чергової лікарки Ганні Чущак оголосили підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.140 ККУ (неналежне виконання професійних обов’язків медиком). Справа понад три роки розглядалася спершу в Жидачівському, а згодом у Миколаївському районному суді.