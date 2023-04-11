12-річний Роман Кулак помер через халатність лікарів Жидачівської лікарні

Верховний Суд у вівторок, 11 квітня, підтвердив вирок двом лікарям Жидачівської лікарні на Львівщині Юрію Михайлюку і Ганні Чущак. Лікарів визнано винними у смерті 12-річного Романа Кулака з Тернопільщини, який помер шість років тому через неправильний діагноз.

Верховний Суд розглянув касаційну скаргу адвоката Юрія Михайлюка та залишив вирок Миколаївського районного суду від травня 2022 року без змін.

«Справедливості і правди можна добитися, щоправда, ціною дуже великих зусиль. Я не міг вчинити інакше. Я мав зробити все і навіть більше, щоб домогтися справедливого результату», – зазначив ZAXID.NET батько хлопця Володимир Кулак.

12-річний житель Тернопільщини Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли діагностувати заворот кишківника у Жидачівській районній лікарні. Коли дитину доправили до Львова, її вже не встигли врятувати. Клінічно-експертна комісія МОЗ підтвердила, що саме непрофесійні дії медиків у Жидачівській районні лікарні спричинили смерть дитини.

Рік тому вироком Миколаївського районного суду 53-річному хірургу Юрію Михайлюку присудили три роки позбавлення волі із забороною займатися лікарською діяльністю на той самий термін. Водночас, суд задовольнив клопотання Юрія Михайлюка та застосував закон про амністію.

Іншій фігурантці – 79-річній черговій лікарці Ганні Чущак суд присудив два роки позбавлення волі, звільнивши від покарання на іспитовий термін 1 рік.

Цей вирок адвокат Юрія Михайлюка оскаржив. Львівський апеляційний суд, а тепер і Верховний Суд залишили рішення першої інстанції без змін.