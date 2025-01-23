У Львівському онкоцентрі викрили закупівлі товарів за завищеними цінами

Поліцейські повідомили про підозру посадовцям КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» за махінації під час закупівель. За версією слідства, посадовці онкоцентру закупили товари зі збитками у розмірі 1,7 млн грн.

Як розповіли у четвер, 23 січня, у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та обласній прокуратурі, головна медсестра та посадовиця, відповідальна за проведення закупівель, лобіювали та забезпечили перемогу в тендері певного підрядника, а той поставив товари за ціною, що значно вища від ринкової.

«Попри це, головна медсестра закладу підписала усі документи під час постачання продукції, а підрядник отримав на свої рахунки гроші. У наслідок протиправних дій сума завданих збитків становила майже 1,7 млн грн», – йдеться в повідомленні департаменту стратегічних розслідувань.

Двом посадовцям Львівського онкоцентру повідомили про підозри в кримінальному провадженні

Під час обшуків у фігурантів вилучили гроші, мобільні телефони, компʼютерну техніку, службову документацію, чорнові записи та інше.

На підставі зібраних доказів головній медичній сестрі та уповноваженій особі з публічних закупівель медичного центру оголосили підозру. Їхні дії кваліфікували як зловживання службовим становищем (ч. 2 ст. 364 ККУ). Правоохоронці не розголошують назву медзакладу. За інформацією ZAXID.NET, йдеться про Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.

Також підозру повідомили і представниці підрядної організації за пособництво у заволодінні чужим майном (ч. 5 ст. 27, ч. 4, 5 ст. 191 ККУ).

Усім підозрюваним обрали запобіжні заходи – тримання під вартою із правом внесення 605 тис. грн застави, ще двом – застава 212 та 90 тис. грн. Крім того, двох службовців онкоцентру відсторонили від посади.

З ухвал, які оприлюднені у судовому реєстрі, відомо, що йдеться про закупівлю медичних матеріалів для онкоцентру, які провели у 2023 році (два тендери за березень на 1,7 млн грн та 4,1 млн грн та за грудень на 2,4 млн грн). Однією підозрюваних у цій справі є Оксана Ільницька.

Генеральним директором КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» із 28 серпня 2024 року є Олег Дуда, який також очолює фракцію «Європейської солідарності» у Львівській обласній раді. Після обшуків ZAXID.NET намагався сконтактуватись із Олегом Дудою, але він не відповідав на дзвінки.

Як повідомлялося, оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з обласною поліцією 16 січня провели обшуки у Львівському онкоцентрі.