Підозри отримали підрядник та інженерка, яка мала наглядати за виконанням робіт

Підрядника та інженерку технагляду, які виконували ремонт відділення дитячої лікарні й Львові, підозрюють у розкраданні майже мільйона гривень. За даними ZAXID.NET, ідеться про відділення анестезіології та інтенсивної терапії Західноукраїнського спеціалізованого центру.

Як повідомили 17 вересня в прокуратурі, у 2024 році з обласного бюджету виділили гроші на капітальний ремонт одного з відділень дитячої лікарні Львова. За результатами тендеру виконати роботи мало підрядне товариство, а підприємиця-інженерка мала бути відповідальна за технагляд.

За результатами виконаних робіт директор фірми склав фальшивий акт приймання виконаних робіт – насправді частину робіт не виконали. Попри це, інженерка не проконтролювала виконання ремонту і вартість матеріалів. Попри це, вона підписала акт виконаних робіт, на основі якого лікарня перерахувала підряднику майже мільйон гривень.

Слідчі повідомили підряднику та інженерці про підозру в службової недбалості з ч. 2 ст. 367 та службовому підробленні за ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ.

За матеріалами справи, у травні 2024 року Західноукраїнський спеціалізований дитячий медцентр уклав договір на капітальний ремонт відділення анестезіології та інтенсивної терапії вартістю понад 48 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ «Ей Бі Ді Груп», а технагляд мала здійснювати ФОП Олеся Коляда.

У січні 2025 року в Західноукраїнському спеціалізованому медичному центрі провели обшуки. Судячи з матеріалів суду, підозри отримали Олеся Коляда та представник «Ей Бі Ді Груп». Загалом підряднику заплатили 4,8 млн грн, хоча це майже на мільйон більше, ніж коштував реальний ремонт.