Стрийський міськрайонний суд Львівщини виніс вирок лікарю за продаж підроблених медичних довідок. Наразі медик є мобілізованим, йому призначили рік обмеження волі, але покарання замінили іспитовим строком. Його також зобов’язали сплатити майже 140 тис. грн витрат на залучених експертів.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у серпні 2025 року, Володимир З. у вересні-листопаді 2024 року працював у ТОВ «Оксфорд Медікал Прикарпаття» та продавав підроблені медичні довідки про придатність до керування транспортними засобами. У судових документах вказано, що він отримував приблизно по 500 грн за довідку, після чого завіряв документи печатками «Стрийської міської об’єднаної лікарні» (вони не відповідали тим, якими насправді користується медзаклад) та печаткою із власним прізвищем.

За даними правоохоронців, лікар підробив понад 10 медичних довідок без проведення огляду охочих отримати водійське посвідчення. Щодо Володимира З. порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів). У суді він визнав свою провину.

Цю справу розглянула суддя Людмила Гула, яка дослідила усі матеріали та аргументи. Вона врахувала дані про обвинуваченого, який є раніше не судимим та зараз перебуває на військовій службі, визнала Володимира З. винним у підробці документів та призначила покарання – рік обмеження волі. Володимира З. звільнили від відбування покарання з річним іспитовим терміном. Його також зобов’язали сплатити майже 140 тис. грн витрат на залучених експертів. Вирок ще можна оскаржити.