На Львівщині поліція затримала військового, який пропонував хабар заступнику командира зведеної навчальної роти за сприяння в організації СЗЧ. Суд уже обрав запобіжний захід – можливість вийти з СІЗО під заставу.

Як вказано в ухвалі Галицького районного суду Львова, яку оприлюднили у судовому реєстрі, військовий однієї з частин наприкінці липня запропонував і на початку серпні 2025 року передав 1000 євро хабаря майору, заступнику командира зведеної навчальної роти з психологічної підтримки персоналу. За хабар офіцер мав сприяти у вчиненні СЗЧ. Передача хабаря відбувалась у Старичах на Львівщині, після чого хабародавця затримали.

Щодо військового порушили кримінальну справу за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання хабаря). Слідча клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оскільки чоловік може переховуватись від слідства та незаконно втекти за кордон, адже він хотів вчинити СЗЧ, щоб ухилитись від військової служби.

Слідчий суддя призначив підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти з СІЗО, сплативши 60,5 тис. грн застави. Відомо, що ухвалу оскаржують у апеляційному суді. Досудове розслідування триває.