Кам’янка-Бузький районний суд Львівщини визнав мешканця району винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Ухилянту призначили три роки тюрми.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, у липні 2024 року мешканець Львівщини Олег Я. отримав повістку про явку до ТЦК для проходження військової служби та відправку до частини, але чоловік проігнорував її та ухилився від призову. Щодо нього порушили кримінальну справу.

У суді військовозобов’язаний частково визнав свою провину. Він розповів, що працівники ТЦК забрали його з поля та відвезли до військкомату, після чого він пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби.

«Він не бажав проходити службу та після того, як його протримали у місці дислокації солдат цілий день, він знайшовши можливість втекти із вказаного місця та пішов додому. Вказав, що не хоче служити в армії за станом здоров’я, а повторне проходження ним ВЛК, на його думку, не дасть будь-яких позитивних для нього результатів», – наведені свідчення обвинуваченого у вироку.

Цю справу розглянув суддя Тарас Котормус, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін. Він встановив, що Олег Я. не з’явився у вказаний у повістці день для відправки до військової частини. Рішення ВЛК про визнання його придатним до служби чоловік не оскаржував.

У вироку вказано, що твердження обвинуваченого про незадовільний стан здоров’я не мають підтверджень, зокрема про перебування на обліку у профільних лікарів.

Суддя визнав Олега Я. винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації та призначив покарання – три роки тюрми. Вирок ще можна оскаржити.