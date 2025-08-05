Комісія Міноборони відмовила дружині померлого військового у виплати одноразової грошової допомоги (загальна сума 15 млн грн). Сержант помер через ішемічний інфаркт, а не через поранення, тому комісія вирішила, що вдова не має права на виплату. Дружина сержанта виграла суд та зобов’язала призначити виплату.

Як вказано у рішенні Львівського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернулась дружина померлого від інфаркту сержанта, якій відмовили у виплаті одноразової грошової допомоги (15 млн грн). Вона вважає це рішення протиправним та звернулась до суду, щоб отримати виплату.

Із матеріалів справи відомо, що чоловік позивачки був сержантом та у 2023 році виконував завдання у зоні бойових дій, зокрема у Херсонській та Донецькій областях. Смерть військового пов’язана із виконання обов’язків військової служби.

«Відповідач вказує, що постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. №168 передбачає виплату одноразової грошової допомоги у разі загибелі або у разі смерті внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва), тоді як смерть сержанта , згідно наданих документів, не є наслідком отриманого поранення (контузії, травми, каліцтва), а настала внаслідок захворювання», – наведено позицію у рішенні суду.

Цю справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив усі матеріали та аргументи. Суддя встановив, що у серпні 2023 року сержант доставляв боєприпаси на вогневі позиції підрозділів дивізіону та поскаржився на погане самопочуття. Його відвезли у мобільний госпіталь, де виявили «гостре порушення мозкового кровообігу», потім відвезли у обласну лікарню, де він помер через «ішемічний інфаркт стовбура головного мозку».

«Чоловік позивачки помер безпосередньо під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримуванні збройної агресії РФ, перебуваючи на території Краматорського району Донецької області. Захворювання сержанта та причина смерті пов’язані із захистом Батьківщини. Зазначені обставини спростовують висновок комісії Міністерства оборони України», – вважає суддя.

Суддя встановив, що позивачка, яка є вдовою військового, має право на виплату одноразової грошової допомоги та задовольнив її позов. Він визнав протиправним та скасував пункт про відмову у виплаті допомоги, як члену сім’ї померлого військового, зобов’язавши Міноборони призначити та виплатити гроші. На рішення суду ще можна подати апеляцію.