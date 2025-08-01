Рівненський окружний адміністративний суд задовольнив позов військовозобов’язаного чоловіка, якого мобілізували на військову службу, попри наявність відстрочки та бронювання. Суд визнав протиправними дії ТЦК, скасував наказ про призов позивача на службу та зобов’язав військову частину виключити його зі списків особового складу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернувся військовозобов’язаний чоловік, якого у квітні 2025 року мобілізували на військову службу. Він розповів, що на момент мобілізації мав чинну відстрочку та був заброньований, оскільки працює провідником у «Пасажирському вагонному депо Чернівців». Таким чином позивач вважає свою мобілізацію незаконною та хоче скасувати її через суд.

Відповідачі, зокрема ТЦК та військова частина, не скористались правом подати відзив на позовну заяву та пояснити позицію. Справу розглянув суддя Світлана Дуляницька, яка розглянула усі матеріали та аргументи. Вона встановила, що у чоловіка із грудня 2024 року по серпень 2025 року була відстрочка від призову – вона була чинна на момент мобілізації. Суддя наголосила, що позивач не підлягав мобілізації на військову службу.

Світлана Дуляницька повністю задовольнила позов залізничника, визнавши протиправними дії ТЦК, скасувавши наказ про його призов на військову службу, зарахування до списків особового складу військової частини, зобов’язавши частину виключити його з цих списків. Рішення суду ще можна оскаржити.