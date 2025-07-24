Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув колективний позов 64 військових, яким не виплачували бойові 100 тис. грн щомісяця під час перебування на службі у Сумській області. Суд встановив, що вказаний населений пункт входить до зони бойових дій і військові протиправно не отримували виплат протягом кількох місяців. Військову частину зобов’язали нарахувати бойові позивачам.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернулись 64 військовослужбовці, які із листопада 2024 року до березня 2025 року перебували у зоні бойових дій на Сумщині, але не отримували бойові 100 тис. грн щомісяця. Позивачі розповіли, що їм не виплачували додаткові 100 тис. грн, бо командир залишав рапорти без задоволення, натомість вони отримували по 30 тис. грн додаткової винагороди. Вони вважають такі дії командування протиправними та звернулись до суду, щоб стягнути недоотримані гроші.

У матеріалах справи прихований номер військової частини, із якою судяться військові. У суді відповідачі просили відмовити у задоволенні позову, заявляючи, що вказані військові «виконували посадові обов’язки, не брали участі у бойових діях, не виконували бойові (спеціальні) завдання, а тому не мають права на отримання додаткової винагороди в розмірі 100 тис. грн щомісячно».

Представник позивачів натомість заявив, що відповідач перебуває в першому ешелоні оборони та веде бойові дії. Позивачі із листопада 2024 року до березня 2025 року перебували у населеному пункті на Сумщині біля кордону з РФ, який, згідно з наказом Головнокомандувача ЗСУ, відносився до тих, де ведуть бойові дії.

Цю справу розглянув суддя Михайло Луцович, який дослідив усі матеріали та аргументи сторін.

«Встановлено, що позивачі виконували бойові завдання в першому ешелоні оборони на лінії бойового зіткнення з противником у складі ОТУ, що підтверджується довідками про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України», – вказано у рішенні суду.

Суддя також зазначив, що в матеріалах справи є рапорти командирів підрозділу (групи) про участь кожного позивача у бойових діях, у виконанні бойових (спеціальних) завдань, які підтверджують право позивачів на додаткову винагороду.

Колективний позов військових суддя задовольнив частково, визнав протиправним бездіяльність частини та зобов’язав нарахувати розивача бойові 100 тис. грн щомісяця пропорційно дням участі у бойових діях або забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії.

Більшість позивачі отримають виплати із листопада 2024 року по березень 2025 року, іншим мають нарахувати виплати до лютого, січня 2025 року і тд, залежно від часу перебування у зоні бойових дій. Рішення суду ще можна оскаржити.