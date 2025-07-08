Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов старшого лейтенанта, якому після звільнення з російського полону відмовили у додатковій оплачуваній відпустці на 90 днів. Суд визнав відмову протиправною та зобов’язав військову частину прийняти відповідне рішення.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, до суду звернувся старший лейтенант, який із початку травня 2022 року до кінця січня 2024 року перебував у російському полоні. Загалом позивач проходить військову службу із 2008 року. Він розповів, що військова частина у листопаді відмовила йому у додатковій відпустці на 90 днів (зі збереженням грошового забезпечення) після звільнення з полону. Офіцер вважає відмову в наданні відпустки протиправною та звернувся до суду.

Представник військової частини подав до суду відзив на позовну заяву. Він розповів, що після звільнення з полону військовий кілька місяців проходив відновлення та лікування, був у відпустці для лікування. Його допустили до виконання обов’язків із червня 2024 року, тобто майже через п’ять місяців після звільнення з полону. Протягом 2024 року старший лейтенант отримав щорічну відпустку, за сімейними обставинами та з інших причин.

На думку представника військової частини, у позивача відсутні підстави для отримання додаткової відпустки тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення, оскільки закон, який передбачає вказану відпустку, набрав чинності у травні 2024 року – уже після звільнення позивача з полону.

Цю справу розглянула суддя Роксолана Качур, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Суддя встановила, що у позивача є право на додаткову оплачувану відпустку після звільнення з полону.

«Станом на день звернення позивача із рапортом щодо надання йому спірної відпустки Закон № 3633-IX був чинним, а тому у позивача наявне право на додаткову відпустку із збереженням грошового забезпечення тривалістю 90 календарних днів без поділу на частини. Крім того, суд враховує, що Законом № 3633-ІХ не визначено обмежень щодо застосування згаданої норми в залежності від дати звільнення військовослужбовця з полону. Аналогічного висновку дотримується Головне управління соціальної підтримки Міністерства оборони України, що підтверджується листом», – вказано у рішення суду.

Суддя повністю задовольнила позов офіцера, визнала протиправною відмову військової частини надати йому 90 днів додаткової відпустки після звільнення з полону зі збереженням грошового забезпечення та зобов’язала ухвалити відповідне рішення (наказ). На судове рішення ще можна подати апеляційну скаргу.