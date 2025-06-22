Глибоцький районний суд Чернівецької області визнав прикордонницю винною у недбалому ставленні до служби. Під час повітряної тривоги вона проігнорувала сигнал про негайне підняття мобільної вогневої групи для знищення дронів, а доповіла старшому зміни уже після вибухів. За адмінправопорушення прикордонниці призначили 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, випадок трапився вночі 23 травня, о 04:11 у Чернівецькій області оголосили повітряну тривогу і через чотири хвилини помічниця чергового частини з ППО подала сигнал про негайне підняття мобільних вогневих груп. Чергова штаб-сержантка Жанна Ф. не доповіла старшому зміну, бо «не вбачала загрози для підрозділу». У постанові вказано, що військова Жанна Ф. не одразу прийняла сигнал, що може свідчити про сон на службі.

Під час цієї повітряної тривоги у Чернівецькій області лунали вибухи та була пошкоджена залізнична інфраструктура. Прикордонниця лише о 04:50 доповіла старшому зміни, після чого підняли мобільну вогневу групу уже наприкінці тривоги – це зробили після того, як пролунали вибухи. Жанна Ф. у суді визнала свою провину у недбалому ставленні до служби.

Цю справу розглядав суддя Віталій Цуренко, який дослідив усі матеріали, визнав інспекторку винною у адмінправопорушенні та призначив 17 тис. грн штрафу. На постанову ще можна подати апеляцію.