Про вибухи повідомляли біля Чернівців

Під час повітряної тривоги вночі 23 травня Буковину атакували російські безпілотники. Внаслідок атаки пошкоджено залізничне полотно. Також «Суспільне» повідомляло про вибухи вночі біля Чернівців.

Під час тривоги Чернівецьку область атакували щонайменше чотири шахеди. Тривога розпочалася о 4:12 і завершилася о 5:22. Повітряні сили повідомляли про групу шахедів, які курсували південніше Чернівців на захід.

У Чернівецькій області двічі чули вибухи під час повітряної тривоги. Вранці в Telegram АТ «Укрзалізниця» повідомила про атаку на залізницю на Буковині.

«Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух», – зазначили в АТ «Укрзалізниця» в п’ятницю, 23 травня.

Про атаку ворожих безпілотників також повідомив і керівник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що на одній із станції залізниці виникла пожежа.

«Завдячуючи злагодженій роботі воїнів ППО, знищено декілька ворожих цілей. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на залізничній станції в одному з районів Чернівецької області. Пожежу оперативно локалізовано підрозділами ДСНС. Травмованих чи загиблих, на щастя, немає», – додав Руслан Запаранюк.

Також керівник адміністрації закликав, щоб жителі в разі тривоги негайно прямували у сховище. За даними ДСНС області пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати Для гасіння пожежі задіяли 25 рятувальників та 5 одиниць техніки.