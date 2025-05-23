Пожежа на підприємстві у Єльці 23 травня

У ніч на 23 травня безпілотники атакували Липецьку область. Під ударом опинився завод із виробництва хімічних джерел струму «Енергія» у Єльці. Про це інформують російські Telegram-канали та моніторингові пабліки.

Жителі Єльця повідомили про вибухи й пожежі в районі заводу «Енергія», який є найбільшим російським виробником акумуляторів та батарей. На опублікованих відео видно спалахи та чути звуки від вибухів.

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Губернатор Липецької області Ігор Артамонов заявив про «загоряння в промисловій зоні» унаслідок падіння уламків збитих дронів. Згодом він повідомив, що унаслідок «падіння безпілотника в промисловій зоні» в місті Єлець постраждали вісім людей.

Артамонов додав, що уламки іншого безпілотника впали на дах житлового будинку.

«Мешканці були оперативно евакуйовані, постраждалих немає. Будівля не зруйнована. На місці працюють вибухотехніки та екстрені служби», – ідеться в повідомленні.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив атаку на завод «Енергія» в місті Єлець Липецької області.

На потужностях заводу, який зазнав атаки, виготовляють:

акумулятори та батареї: для БпЛА, авіації, морського флоту, радіотехніки;

літій-іонні та ртутно-цинкові елементи, що використовуються в системах зв’язку, управління, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та тренажерах для танків і ракетних комплексів;

електрохімічні конденсатори: застосовуються для потреб міністерства оборони РФ;

світлооптичні енергетичні установки: забезпечують автономне енергопостачання без прокладання ліній електропередач.

«“Енергія” є постачальником міністерства оборони РФ, а також співпрацює з іншими державними структурами, такими як Роскосмос, МВС, ФСБ, МНС та “Газпром”. Продукція заводу використовується в системах зв’язку, управління, РЕБ, БпЛА, а також у виробництві ракет “Іскандер” і “Кинджал”», – написав Коваленко.

Завод перебуває під санкціями ЄС, США, Японії та інших країн через його значення для російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 22 травня в Росії відбивали найдовшу по часу атаку безпілотників. Повітряний напад розпочався близько 23:00 19 травня та тривав до 04:00 22 травня.

Під вечір 23 травня росіяни заявили про атаку по скупченню військової техніки та особового складу в місті Льгов Курської області.