Внаслідок атаки безпілотників на Тулу пошкоджений будинок

Різні регіони Росії зазнали найдовшої атаки безпілотників, вона розпочалася 19 травня близько 23:00 та тривала до 04:00 22 травня. Про це повідомив у четвер, 22 травня, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Ця доба – новітній рекорд України. Найдовша по часу атака українських БпЛА, що розпочалася близько 23:00 19 травня та тривала до 04:00 22 травня», – йдеться у дописі.

За словами Андрющенка, починаючи з 02:00 в Тулі пролунало близько 14 вибухів. Внаслідок обстрілу зафіксували ураження на землі, зокрема через падіння уламків. Проте точна інформація ще уточнюється.

За словами росіян, двоє людей постраждали внаслідок атаки безпілотників на Тулу. Зазначають, що дрон врізався в дах багатоквартирного будинку в Пролетарському окрузі.

Ukrainian drones are attacking targets in the area of the Russian city of Tula (+300km from Ukraine's border) tonight.



Russian air defenses have been activated to engage the UAVs. pic.twitter.com/3vB1vuSXxt — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) May 21, 2025

Також протягом ночі 22 травня тривала активна робота ППО по всьому Підмосков’ю. Росіяни повідомили про 23 збитих дрони.

«Проте, зафіксовано результати на землі щонайменше в районі аеродрому Кубинка, Красноармійськ, та Звенигород», – додав Андрющенко.

За даними Міноборони Росії, в ніч на 20 травня ППО ліквідувала 8 українських безпілотників. Крім цього, в період з 20:00 20 травня до 04:05 21 травня росіяни нібито збили ще 127 БпЛА. Тоді як протягом 21 травня росіяни відвідували про ліквідацію 249 дронів.

В ніч на четвер, 22 травня, Міноборони Росії заявило про знищення 105 безпілотників. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що цієї ночі безпілотні літальні апарати атакували об'єкти військово-промислового комплексу у двох областях Російської Федерації.

«Невідомими дронами були атаковані обʼєкти ВПК Росії на Московщині, в Тулі», – йдеться у дописі.

За даними російського Telegram-каналу ASTRA, 22 травня безпілотник атакував автомобіль голови Біловського району Курської області Миколи Волобуєва. Він отримав травму стегна та руки, його госпіталізували.

Нагадаємо, у ніч на середу, 21 травня, дрони атакували місто Болхов в Орловські області. Там лунали вибухи в районі заводу з виробництва напівпровідникових приладів.