Різні регіони Росії зазнали найдовшої атаки безпілотників, вона розпочалася 19 травня близько 23:00 та тривала до 04:00 22 травня. Про це повідомив у четвер, 22 травня, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

«Ця доба – новітній рекорд України. Найдовша по часу атака українських БпЛА, що розпочалася близько 23:00 19 травня та тривала до 04:00 22 травня», – йдеться у дописі.

За словами Андрющенка, починаючи з 02:00 в Тулі пролунало близько 14 вибухів. Внаслідок обстрілу зафіксували ураження на землі, зокрема через падіння уламків. Проте точна інформація ще уточнюється.

За словами росіян, двоє людей постраждали внаслідок атаки безпілотників на Тулу. Зазначають, що дрон врізався в дах багатоквартирного будинку в Пролетарському окрузі.

Ukrainian drones are attacking targets in the area of the Russian city of Tula (+300km from Ukraine's border) tonight.



Russian air defenses have been activated to engage the UAVs. pic.twitter.com/3vB1vuSXxt