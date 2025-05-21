У ніч на середу, 21 травня, дрони атакували територію Росії – зокрема, місто Болхов в Орловські області. Там лунали вибухи в районі заводу з виробництва напівпровідникових приладів.

За даними губернатора Орловської області Андрєя Клічкова, регіон вночі атакували щонайменше 26 безпілотників. Їх начебто вдалося знищити.

Втім, на відео, оприлюднених місцевими мешканцями, видно проліт БпЛА та вибух. Кадри з місця події свідчать про те, що під атаку дронів потрапив район розташування Болховський завод із виробництва напівпровідникових приладів.

Згодом місцеві Telegram-канали оприлюднили світлини, на яких видно пошкодження корпусу заводу. Наслідки атаки уточнюються.

Завод розташований за 55 км від Орла та є важливою складовою російського ВПК. Болховський завод виробляє мікросхеми, напівпровідники, індикатори, мікроскладання та батареї для радіоелектронної апаратури. Продукція заводу використовується в системах зв'язку, управління, РЕБ та тренажерах для танків та ракетних комплексів.

Завод співпрацює з концерном «Созвєздіє» та іншими структурами ОПК РФ. Завод щороку випускає до 3 млн приладів, там працює близько 700 співробітників.