Вибух на газовидобувній платформі у Чорному морі після атаки дронів

Безпілотники Служби безпеки України атакували російське радіолокаційне обладнання, розміщене на одній із газовидобувних платформ у Чорному морі, так званих вишках Бойка. Про це в понеділок, 19 травня, повідомив пресцентр СБУ.

Як йдеться, нещодавно співробітники контррозвідки провели комбіновану спецоперацію з використанням морських і повітряних дронів. Спочатку одну із вишок уразив безпілотник із повітря, а потім по ній відпрацював морський дрон.

«Унаслідок атаки знищено РЛС “Нева”, яку ворог використовував для моніторингу повітряної та надводної обстановки, а також складські приміщення й житловий блок на вишці», – ідеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що завдяки роботі морських дронів СБУ було уражено Кримський міст і 11 російських військових кораблів. Як наслідок, домінування Росії у Чорному морі зменшилось та відновилась робота зернового коридору.

У 2018 році медіа повідомляли, що росіяни використовують захоплені бурові платформи української видобувної компанії «Чорноморнафтогаз», так звані вишки Бойка, для стеження за обстановкою по всій північно-західній частині Чорного моря. На них окупанти встановили радари для стеження, зокрема РЛС «Нева-БС» та «Нева-Б».

З відкритих джерел відомо, що радіолокаційна станція «Нева-БС» здійснює автоматичне захоплення і супровід до 200 цілей одночасно. Дальність виявлення великих цілей по типу крейсера або танкера становить до 55 км, середніх (патрульні й ракетні катери) – до 35 км, малих (невеликі катери й човни) – до 15 км.

До слова, у травні українські захисники вперше знищили російську унікальну корабельну радіолокаційну станцію «Заслон», яка здатна виявляти цілі на відстані до 300 км. За даними з російських джерел, вартість цього радара становить понад 50 млн доларів.