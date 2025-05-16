Вибухи та пожежу зафіксували на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади

У п’ятницю, 16 травня, у Криму пролунали вибухи, спалахнула пожежа на складі боєприпасів росіян. Про це повідомив «Кримський вітер».

Зранку 16 травня вибухи лунали в районі Ялти, Алупки та Севастополя.

Гауляйтер Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що вибухи, які було чути в місті – це результат роботи ППО. За його інформацією, нібито було знищено 6 БпЛА у повітрі над морем на великій відстані від берега.

Також серія вибухів пролунала у районі Перевального, там дислокується 126-та окрема бригада берегової оборони Чорноморського флоту Росії. Згодом мешканці помітили пожежу у районі складу боєприпасів росіян. Відомо, що там розташовані бокси для зберігання військової техніки та озброєння, а також, ймовірно, паливно-мастильних матеріалів.

Партизанський рух «АТЕШ» зафіксував вибухи та пожежу на військовій базі 126-ї окремої гвардійської бригади та 8-го окремого артилерійського полку.

«Є відомості про загиблих військових, які перебували на чергуванні на складі», – зазначають у повідомленні.

Розташування військової бази в Перевальному

Партизани розповіли, що влітку 2024 року агенти руху стежили за складами та ангарами з технікою у Перевальному. Тоді вони встигли зафіксувати на військових базах важливу інформацію про зберігання та переміщення російської техніки і боєприпасів. На той момент база окупантів не була прикрита засобами ППО.

Голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко написав, що в Криму о 09:37 продовжували детонувати склади росіян після нічної атаки дронів.

Нагадаємо, у ніч на середу, 7 травня, дрони здійснили масовану атаку на низку російських військових підприємств та аеродромів у кількох областях Росії.